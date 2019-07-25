原标题：美国国家安全事务助理：美方无意调停日韩对立关系

中新网7月25日电 据日本共同社报道，日本政府相关人士24日透露，美国总统国家安全事务助理博尔顿与外相河野太郎举行会谈时表示，美国无意积极调停日益恶化的日韩关系。日韩关系近期因征劳工问题和日本加强半导体材料出口管制而恶化。

资料图：美国总统国家安全事务助理博尔顿（右）。

据报道，22日的会谈中，博尔顿认为，日韩贸关系恶化，可能对日美韩合作造成负面影响，敦促在当事国之间解决。据美国政府相关人士介绍，美国的立场是，原则上不参与涉及历史认识的双边问题。

河野会谈中表示，日韩关系恶化是“(韩国)在被征劳工问题上打破了国与国的约定，且不答应采取仲裁程序，责任在韩国。”河野强调，加强出口限制是以安全保障为目的的正当措施。

据报道，美国总统特朗普此前透露，韩国总统文在寅要求他调停韩日关系。特朗普还表示，若日方也有要求，则愿意出手调停。

日韩关系近来持续紧张。双方对日本出口管控措施的动机各执一词。日方坚持“就事论事”，韩方则认为，这是韩国大法院对“强征劳工索赔案”做出判决后，日本政府对韩国实施的“经济报复”措施。

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