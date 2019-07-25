儿基会：近900万也门弱势人口获得紧急现金援助

新华社联合国7月24日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）24日说，近900万也门弱势人口获得该机构的紧急现金援助，每个受援助家庭在从6月16日开始的一个月里平均可获得相当于30美元的当地货币资助。

2017年8月，儿基会的紧急现金转移项目在也门启动，项目旨在为150万个最弱势的家庭提供现金援助，帮助他们支付急需的食物、卫生、营养和教育费用等。

儿基会表示，大部分也门家庭的存款已经枯竭，许多家庭不得不让孩子早婚或让他们外出当童工以维持生计。“儿童被卷入了一场并不是由他们自己造成的战争中。紧急现金援助虽然能帮助一些家庭维持生计，但也门平民的需求巨大，国际社会应做出更多的努力。”

今年1月，联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克向安理会通报也门情况时说，也门有2400万人需要人道主义援助，约占全国人口的80%，其中约1000万人面临严重的食品短缺。连年的也门内战还迫使约330万人流离失所。

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