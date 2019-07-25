德国增加国防支出遇阻力

新华社柏林7月24日电（记者张远 任珂）德国新任国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔24日在联邦议院宣誓就职。她在就职演说上呼吁政府大幅增加国防支出以满足北约标准，遭到执政党和在野党议员的批评。

克兰普-卡伦鲍尔说，德国政府应该提高军费，满足北约成员国国防支出应占本国国内生产总值（GDP）2%的标准，这一标准“北约成员国反复允诺过”。

克兰普-卡伦鲍尔说，按照现行政府预算，至2024年德国国防支出仅占GDP的1.5%。增加国防支出将显示德国是“北约可靠盟友”，同时“将展示出强烈信号激励我们的在役人员”。

克兰普-卡伦鲍尔的观点招致不少议员反对。执政联盟中的社会民主党议员罗尔夫·慕策尼希认为，克兰普-卡伦鲍尔的演说增加对抗意味，这是过时的安全观。

在野党左翼党议员迪特马尔·巴尔奇认为，克兰普-卡伦鲍尔的主张是向美国特朗普政府低头。

美国总统特朗普先前曾多次表态，要求北约成员国将各自军费开支增至本国GDP的2%，否则美国将重新考虑对北约的承诺。

2018年，德国国防预算占GDP的比重约为1.24%，与2017年比重持平。按照德国媒体的估算，如果政府要在2024年达到国防支出占GDP2%的目标，现有国防预算需要翻倍。而德国现阶段有经济放缓趋势，政府预计至2023年将面临预算缺口，能否保障国防预算如此大幅增加存在较大疑问。

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