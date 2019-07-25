TikTok印度快速增长 中国背景引发右翼“反国家”质疑

原标题：印度右翼组织致信莫迪要求封禁TikTok

参考消息网7月22日报道TikTok和Helo在印度再次面临监管风险。

据《金融时报》报道，7月初以来，多位议员发表了反对TikTok的言论。一位名叫沙希·塔鲁尔的议员在议会发言时表示，印度民众的信息暴露给TikTok等外国公司，让他们能够监视和了解个人情况。他认为TikTok等应用事关“国家安全问题”。

另据当地媒体7月17日报道，印度电子和信息技术部向TikTok和Helo正式发出通知，要求在期限内对数据存储等一系列问题做出回应，并警告如果没有收到合适的回应，可能会对两款应用进行封禁。18日晚间又有媒体称，泰米尔邦等5个印度邦计划封禁TikTok和Helo，另外还有两个邦可能采取同样行动。

当地媒体印度展望网站报道称，在印度电子和信息技术部向TikTok和Helo发出通知之前，当地右翼组织“国民志愿服务团”（RSS）的分支机构SJM曾给印度总理莫迪写信，称TikTok和Helo已成为“反国家”内容的中心，要求政府进行封禁。SJM召集人还要求封禁所有中国应用。

TikTok和Helo印度发言人海伦娜·莱尔施在发给媒体的声明中对这些指责做出了回应：“印度是我们最重要的市场之一，TikTok和Helo支持15种当地语言，很荣幸为数字化印度贡献了力量。……我们深知对用户群体的责任重大，将积极配合印度政府，履行合规责任，并以更高的标准要求自己。”

此前，印度《经济时报》曾报道，TikTok在当地取得了爆炸式增长，但并非所有人都对此感到兴奋。有批评者认为，包括TikTok在内的跨国公司侵蚀了印度本土企业的发展机会。

对于本土创业者的担忧，印度监管部门也做出了反应。其中一项最值得关注的举措是关于数据本地化的命令，其目的是保护印度国民的隐私数据。这项命令要求公司将生成的数据保存在印度境内，这得到了Paytm和Phone Pe等金融技术公司的支持，但也遭到了跨国企业的反对。

事实上，根据印度媒体的报道，TikTok和Helo在当地一直积极践行社会企业责任，受到了印度多个政府和社会机构的认可。

比如，据Republicworld报道，印度哈里亚纳邦警方打算利用TikTok，开展一轮公众教育活动，提醒用户防范网络诈骗。印度企业社会责任新闻门户网站India CSR则报道称，世界青年技能日期间，印度国家技能发展公司（NSDC）与TikTok达成合作，向印度用户提供职业相关的培训，希望借助TikTok实现“技术印度”的愿景。美通社也在报道中提到，热带飓风“法尼”席卷印度奥里萨省之后，印度在线捐赠平台GiveIndia与TikTok达成合作，为受灾者募集捐款，协助该省的重建工作。

当地媒体还报道了TikTok持续在印度推进本地化、个性化的内容策略。例如，“国际瑜伽日”期间，TikTok印度发起了#YogaDay2019 主题挑战活动，旨在提高知名度，得到了用户的热烈响应。另外，旅游主题挑战#YehMeraIndia 邀请TikTok用户向全世界分享他们在印度旅游的精彩时刻，展现印度的魅力。喀拉拉邦旅游局还在TikTok开通了官方账号，以此助力该邦的旅游业。

(责编：冯粒、袁勃)