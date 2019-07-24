《中国农村发展报告（2019）》聚焦坚持农业农村优先发展

人民网讯 6月24日，《中国农村发展报告（2019）》在京发布。该报告以农业农村优先发展为主题，共包括1个主报告和17个专题报告。

主报告分析了农业农村优先发展的提出背景；论述了农业农村优先发展的科学内涵和重要意义；提出了落实优先发展的总体思路与基本原则，以及农业农村优先发展的新型体制机制和政策体系。17个分报告涵盖了农村经济和社会发展，以及农业农村生态环境等领域，对农村发展进程、脱贫攻坚、农业支持政策、新型经营主体、乡村治理、绿色农业等内容进行了研究，分析了当前的发展状况与挑战，提出了相应的对策建议。

改革开放40多年来，中国经济社会取得了长足的发展，农业农村发展取得了显著的成就，农民生活水平大幅提高。然而，受长期以来重城市偏工业发展理念、城乡二元分割体制机制等因素的束缚，城乡居民收入差距持续扩大、城乡基本公共服务差距仍然突出，农业农村始终是全面建成小康社会的短腿短板。党的十九大报告提出了实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展是实施乡村振兴战略的总方针。2019年中央一号文件对坚持农业农村优先发展作出了全面系统的部署。

《中国农村发展报告（2019）》主报告聚焦坚持农业农村优先发展这一主题，提出农业农村优先发展的内涵可以从什么是“优先发展”、“优先发展”什么、怎么落实“优先发展”三个方面来理解；强调落实农村农村优先发展必须以逐步打破长期存在的城乡二元结构为出发点，立足于抓重点、补短板、强基础，着眼于实现农业农村现代化长远目标，构建一个长短结合，标本兼治，与社会主义市场经济体制相适应，以向农民赋权为主线，市场化改革为导向，政府干预有度，极大激发要素、市场和主体向农业农村流动的，管根本、管长远、管全局的城乡融合发展的长效机制，以促进乡村全面振兴和农业农村现代化；提出应构建农业农村优先发展的“1+5+8”新型体制机制和政策体系，即以农村基本经营制度这一根本制度为基础，以科技人才保障机制、财政投入保障机制、新型乡村治理机制、生态保护补偿机制、组织领导机制五大体制机制为支撑，以粮食安全保障政策、农业支持保护政策、农村三产融合政策、农村公共服务政策、农村人居环境整治政策、农业转移人口市民化政策、农村金融政策、社会资本与农民利益联结政策八大政策为基本落脚点的农业农村优先发展的体制机制和政策体系。

2019年的“中国农村发展指数测评”延续了前3年的评价方法并根据新形势做了相应的改进，构建了包含经济发展、社会发展、生活水平、生态环境和城乡融合5个维度、25个指标的中国农村发展指数，该指标体系在内涵上契合了乡村振兴战略的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总体要求，同时，对城乡关系的强调也反映了推进城乡融合发展、落实农业农村优先发展总方针的要求。

基于中国农村发展指数，对2011～2017年期间全国、区域（四大地区）和省级层面的农村发展水平进行了测算与地区间的比较研究，并重点分析了与2016年相比的突出变化，根据测评结果，提出了相应的对策建议。

据介绍，中国社会科学院已连续4年发布《中国农村发展报告》，该系列报告获得了业界的广泛好评，社会影响力也在不断扩大。同时，发布会还对中国社会科学院城乡发展一体化智库系列研究成果《中国“三农”研究》作了推介。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)