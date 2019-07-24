驻东盟大使黄溪连:中国—东盟关系进入全方位发展新阶段

图为中国驻东盟大使黄溪连接受媒体记者采访。 人民网记者 徐伟摄

人民网雅加达7月24日电（记者 徐伟）7月24日，中国驻东盟大使黄溪连在印尼首都雅加达举行的中国—东盟媒体高峰论坛会后，就2019年东亚合作系列外长会、“一带一路”建设在东盟地区取得的成果和中国—东盟关系等接受媒体记者采访时表示，中国—东盟关系进入全方位发展新阶段。

问：今年7月底、8月初，一年一度的东亚合作系列外长会将在泰国曼谷召开，中国—东盟外长会是其中最重要的活动之一。您如何看待当前中国—东盟关系发展？您对此次外长会有何期待？

答：正如习近平主席在今年2月致中国—东盟媒体交流年开幕式的贺信中所指出，中国—东盟关系已进入全方位发展的新阶段。我认为，当前，双方关系全方位发展的特质主要体现在五个“更”上：

一是关系发展路径“更明”。双方领导人始终把握和引领着中国—东盟关系发展方向。习近平主席明确提出要打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为中国－东盟关系长期发展指明了大方向。去年11月，中国—东盟领导人会议发表《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》，绘制了未来双方关系中长期发展的路线图。

二是战略互信水平“更高”。中国和东盟国家高层交往频密，除密集双边互访外，东盟十国领导人和东盟秘书处负责人集体出席今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，凸显了双方领导人的高度互信。我们坚持对话协商处理分歧，排除外来干扰，共同维护南海和平稳定。我们加快推进“南海行为准则”磋商，共同探索制定地区海上安全规则。我们积极开展防务安全合作，举行了首次海上联合演习。双方战略互信已提升到前所未有的新高度。

三是经贸增长速度“更快”。在全球经济增速放缓、贸易保护主义盛行的大背景下，2018年中国—东盟贸易额再创历史新高，达到5878亿美元，同比增长14.1%。今年上半年双方经贸关系取得标志性和转折性进展，东盟超越美国成为中国第二大贸易伙伴，双边贸易额达2918.5亿美元，全年有望突破6000亿美元。双方产业承接的梯次性和互补性不断增强，在数字经济、电子商务、智慧城市、5G等新领域合作步入快车道。双方经贸领域“富矿”价值进一步凸显。

四是人文友好交往“更热”。去年双方人员往来达5700万人次，每周近4000个航班往返于中国和东盟城市之间。中国稳居东盟最大旅游客源国，越来越多东盟人士到中国工作和学习。包括今天举行的中国—东盟媒体高峰论坛在内，双方以中国—东盟媒体交流年为契机举办了一系列活动。双方共同打造“中国－东盟菁英奖学金”这一旗舰交流项目，此次中国—东盟外长会前将举行奖学金启动仪式，首批东盟留学生9月将开始在华学业。相信这一奖学金将成为给双方青年交流提供持续能量的“充电宝”。

五是国际地区意涵“更广”。双方共同抵制保护主义和单边主义，加快推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判，共同维护基于规则的多边贸易体系。双方共同推进澜湄合作和中国—东盟东部增长区合作，从次区域层面助力东盟共同体建设。双方共同坚持开放包容、文明互鉴，坚守具有东亚特色的多边主义，守护地区共同价值理念。双方加强在地区问题上的对话合作，致力于共同维护地区和平稳定。中国—东盟关系的“护盘”作用给不确定、不稳定的国际及地区形势注入了强劲的正能量。

站在新的历史起点上，中国—东盟关系需要百尺竿头，更进一步。国务委员兼外长王毅将率团出席2019年东亚合作系列外长会，同各国外长共商深化中国—东盟关系、共促区域合作和东亚发展大计，为中方领导人出席今年的东亚合作领导人系列会议做准备。

值得一提的是，此次中国—东盟外长会是东盟与10个对话伙伴的首场外长会，充分显示了东盟对中方的重视和双方关系密切程度。我相信，在双方共同努力下，本次外长会将取得丰硕成果，成为一次引领东亚合作方向、凝聚地区合作共识的重要会议。双方将就加强“一带一路”与东盟互联互通总体规划对接、扩大双方媒体交流、加强智慧城市建设和海洋合作等达成一系列共识，共同发出坚持多边主义和自由贸易、推动区域合作和经济全球化、维护地区稳定与繁荣的强有力信号，为推动中国—东盟战略伙伴关系提质升级、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。

问：东盟是“一带一路”建设的重要方向，“一带一路”倡议在东盟落地取得了哪些新成果？

答：东盟是“21世纪海上丝绸之路”倡议的诞生之地，是“一带一路”国际合作的优先方向和重要伙伴。我想用三个“最”来总结一下“一带一路”在东盟落地成果。

一是合作最深入。今年4月，东盟十国领导人和东盟秘书处负责人集体出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。这在世界其他地区组织中绝无仅有，彰显了东盟对“一带一路”倡议的重视与支持。在论坛上，中国和东盟方领导人就高质量共建“一带一路”、促进地区联动发展达成重要共识。东盟国家参与“一带一路”建设的合作清单不断加长，涵盖基础设施联通、产能合作等方方面面。

二是成果最显著。东盟国家共建“一带一路”重大项目陆续开花结果，交出亮丽的“成绩单”。中国—新加坡国际陆海贸易新通道取得早期成果，雅万高铁、中老铁路、越南河内轻轨等建设稳步推进，柬埔寨金边至西哈努克港高速公路、中泰铁路二期呵叻—廊开段等逐步开工，中国—文莱石化项目、中国—越南燃煤电厂将投入运营。中国—东盟基础设施专项贷款向东盟国家提出的电力、交通、通讯及境外园区等领域的55个项目提供意向融资。

三是对接最全面。继中国与东盟十国分别签署“一带一路”合作文件、在双边层面进行对接后，双方正启动“一带一路”倡议与东盟整体发展规划的对接，即将开始对接合作文件的磋商。“一带一路”同东盟发展战略，特别是《东盟互联互通总体规划2025》秉持共同理念，都强调物理、信息、人员三位一体的大联通。除积极致力于提升基础设施互联互通水平外，双方在政策沟通、贸易畅通、资金融通和民心相通等方面也不断加大合作。。

中国和东盟加强“一带一路”国际合作潜力巨大，前景广阔。相信在双方领导人共同指导下，未来双方共建“一带一路”质量将会更高，可持续性会更强，成果也会更实在。

问：近年来，南海问题一直是东亚合作系列外长会各方关注的问题之一。您如何评价当前南海局势？近日，美国务院发表声明指责中方干扰南海油气开发，并援引美国务卿蓬佩奥相关言论。美总统国家安全事务助理博尔顿在社交媒体“推特”上称中国对东南亚邻国相关举措威胁地区和平稳定。您对此做何评论？

答：关于南海形势，我想强调三个关键词：

一是“趋稳向好”。当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海稳定向好的局势更加稳固，中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的意愿更加强烈，共促南海发展繁荣的行动更加有力。南海从中国—东盟关系的“摩擦点”逐渐转变为海上对话合作的“增长点”。

二是“积极进展”。李克强总理在去年11月举行的中国—东盟领导人会议上提出愿在三年内同东盟国家完成“南海行为准则”磋商，得到东盟国家普遍欢迎和支持。“准则”磋商步入了快车道，相信中国—东盟外长会将带来好消息。同时，中国与东盟国家在海洋环保、科研、渔业养护、海上搜救和航行安全等领域开展了一系列务实合作项目，进一步增进了各方政治与安全互信。

三是“外部干扰”。南海和平稳定不无挑战，但最大威胁实际上来自域外。一些域外大国打着“自由航行”的旗号频繁派军用舰机到南海地区生事，不是闯入他国领海，就是搞联合军演。这些国家还担心未来被地区海上规则所约束，企图插手“南海行为准则”磋商。

从美国务院声明、蓬佩奥和博尔顿等的表态可以看出，域外力量显然不愿看到南海恢复和平安静，唯恐天下不乱，处心积虑地寻找机会搅局破坏。他们罔顾事实，煽风点火，企图通过炒作“中国以胁迫手段阻止东盟国家在南海的油气活动”来离间中国和东盟国家关系。希望东盟国家高度警惕，不要上当。我们要共同防范和抵御外部干扰，紧紧握住地区和平稳定的钥匙，共同把本地区的事情做好，把本地区的和平稳定维护好。

问：当前中美经贸摩擦引发东盟国家关切，东盟国家领导人纷纷对贸易保护主义表达担忧和关切。您怎么看待这一问题？

答：就中美经贸摩擦问题，我想谈四点看法：

首先，美发动贸易战损人终将害己。近期越来越多的数据表明，美挑起对华经贸摩擦搬起石头砸自己的脚，“伤人八百，自损一千”，美国内民众和企业已经成为受害者。美国内各界和国际社会有识之士反对美方保护主义的呼声日益高涨。日前，习近平主席与特朗普总统在日本大阪举行会晤，同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新关税，愿通过协商妥善解决两国贸易问题。希望美方切实信守承诺，按照两国元首确定的原则共识，同中方相向而行，回归对话解决分歧的“正道”。

其次，美保护主义政策“殃及池鱼”。美国大搞贸易保护主义和单边主义，损害以规则为基础的多边贸易体制，打乱地区产业链和供应链，成为冲击地区经济稳定的极具破坏力的“泥石流”，不仅对中国，也对地区国家国家发展造成严重冲击。受此影响，近来越来越多地区国家经济增长和出口数据出现下滑。同时，美实施保护主义的目标也不仅是中国，越南、印尼、泰国等东盟国家都在制裁名单上。东盟国家对美国贸易保护主义的担忧不无道理。

第三，地区国家对保护主义说“不”。中国和东盟国家都是多边贸易体制的重要参与者和受益者，有责任、有义务共同维护自由贸易和多边主义。近期，东盟各国纷纷就美保护主义做法公开表达关切和忧虑。在今年５月举行的东亚合作系列高官会上，地区国家一致发出反对保护主义、坚持多边主义的共同呼声。上月底举行的东盟峰会也发出了反对美保护主义的明确信号。我相信，在此次东亚系列外长会上，地区国家将会发出更强有力的声音。

第四，RCEP是本地区抵御保护主义的有力武器。本地区各方均认为，面对保护主义和单边主义逆流，地区国家必须联合自强，加快地区自贸区建设，提升经济一体化水平。各方对加快RCEP谈判进程的愿景越来越强烈，致力于在今年年底前推动谈判取得实质性突破。中方将继续尊重并支持东盟在RCEP谈判中的核心地位，与各方共同努力推动谈判在年底前完成。在即将举行的RCEP第二十七轮谈判和部长级会间会上，中方将积极发挥“促谈、促合、促成”的作用，推动会议取得积极成果，踢好“临门一脚”，为年底结束谈判做好准备。（完）

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