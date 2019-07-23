世用以创新战略打造新能源汽车“第三势力”

曾经，被称为“造车新势力”的新能源车企给传统车企带来极大压力。据中汽协数据显示，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。相比我国乘用车年产销量2800万的量级，新能源汽车的产销量空间显然十分巨大。

有人曾经根据“新势力”的不同表现，将“新势力”企业大致可以分为三个梯队。第一梯队车企已经开始交付量化产品；第二梯队则亮相了自己的概念车，或已经接近了量产阶段；第三梯队则是品牌已经亮相多时，或是产品上市多时，但目前已经呈现出了停滞态势。

7月18日，声称不愿意被列入“造车新势力”的新能源车企世用汽车有限公司董事长吕行健发布了因应客观形势和产业政策变化的全新战略。

据吕行健介绍，早在2009年，世用集团就已进入了新能源产业。在2014年世用集团决定自行投资开发自主品牌的新能源汽车之前，世用集团已经在电池科技领域真金白银投资了数亿元，并实实在在经营了5年，积累了丰富的工业企业管理和新能源产业的投资管理和市场营销经验。世用汽车从2014年开始筹备，2017年7月18日正式在国家工商总局注册成立。作为北京朝阳区重点引进的新能源汽车项目，世用汽车主营业务定位于研发与销售。

“汽车工业代表一个国家最成熟、最完整的、最高层次的工业化水平。造车绝不是单纯技术的问题，也不仅是资本的问题，还有一个超长产业链的配套问题和极为充分的市场竞争问题。一般国家，一般企业，一般人，是做不好的。”吕行健说了三个“一般”。

根据多年的观察和实践，吕行健说，“想把企业做活、做大、做强，汽车企业的一把手或主要负责人，除了必须兼具强烈的使命感、责任心和超强的思想力和运筹管理能力之外，还必须脚踏实地。”

随着新能源汽车技术不断提升，成本不断下降，各种新车型纷至沓来，这导致了不少人存在“等等看再买”的观望消费心理。2019年新能源汽车产业有所“降温”。对于未来趋势，吕行健还是表达了谨慎乐观的判断。他从政策面、需求侧和供给侧三个方面，表达了对中国新能源汽车产业未来发展的思考。

从政策面上看。中长期看，国家支持新能源汽车发展的国家战略不会改变，一定会坚定不移。不同以往的是，国家支持的方向和方式将会根据市场变化进行调整和优化，比如，补贴将从补贴生产转向补贴消费。从消费侧上看。至少在未来3-5年的新能源汽车市场，以家庭主妇、上班白领为主的主流客户的消费心理将趋于理性务实，从追求“高大上”，转向追求实用性和满足日常性刚性需求，市场主流产品将以10万上下的小型、短程、智能日常家用或工作用车为主。从供给侧上看。未来3-5年，应对市场充分竞争的能力，将取代资本、技术成为影响车企竞争成败的最关键因素。

但在吕行健看来，在新的市场形势和国家产业政策引导下，将会出现一个新的“第三势力”，即专业的营销品牌的汽车企业。世用已确定“1+N”的营销战略。“1”有两个含义，首先，从“1”+“N”的角度，“1”指世用汽车，“N”指多家汽车生产企业和其他4S店和技术设计公司。

践行“严肃造车”理念，对于不愿意世用汽车被列入“造车新势力”的说法，吕行健称，是因为公司还处于初创期。然而就是这家“小微初创”企业，对于打造和引领新能源汽车“第三势力”，却充满了雄心和使命。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)