中国政府的民族政策使新疆发展繁荣——海外各界人士积极评价《新疆的若干历史问题》白皮书

新华社北京7月23日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办21日发表的《新疆的若干历史问题》白皮书科学回答了新疆若干历史问题，有力驳斥了境内外敌对势力歪曲历史、混淆是非的恶意诽谤。海外各界人士表示，新疆是中国领土不可分割的一部分，得益于中国的民族政策，新疆不断发展繁荣。

乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授库兹耶夫说，白皮书从历史、宗教等方面全面客观真实地反映了新疆地区的情况，有力地回击了一些西方媒体对新疆问题的质疑和抹黑，让国际社会更好了解新疆的现实。几乎跑遍了新疆各地的库兹耶夫根据自己的所见所闻说，近年来，新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，各民族幸福生活、和谐共处。

俄罗斯东方学家奥列格·雅科夫列夫说，中国近年来大力推进西部开发战略，促进新疆地区经济社会加速发展。中国政府鼓励沿海省份在新疆兴办企业，为新疆居民提供大量就业岗位和前往内地培训的机会。“作为亚欧大陆桥的重要枢纽地区，新疆正在‘一带一路’框架下积极推进交通、贸易和物流建设”，全面深化与‘一带一路’倡议下的国际合作与交流。

阿富汗《革新报》总编辑达德·穆罕默德·阿纳比说，新疆自古以来都是中国的一部分，历史上从未出现过所谓的“东突厥斯坦国”。所谓的“东突”，是一些势力想要破坏中国的稳定、影响中国的发展。中国政府有权力打击所有邪恶势力，以确保社会公平，维持经济增长。分裂主义分子企图分裂新疆的企图不会得逞。

泰国国家发展管理研究生院国际问题专家李仁良说，新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分。新中国成立以来，中国政府对新疆地区有效地实施了少数民族自治政策，新疆得到了高速发展，现在的新疆地区，人民生活水平相比过去有很大提高。可以预见在未来的时间里，新疆的经济社会会得到持续稳定的发展，在这种背景下，境外一些人想搅乱新疆地区政治经济正常发展是别有用心的，也是不可能得逞的。

不久前实地走访了新疆的白俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表皮萨勒维奇说，我在新疆的所见所闻告诉我，中国政府非常尊重新疆的文化和宗教多样性，中国政府也充分理解这样的多样性能够推动可持续发展。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄对白皮书的发布表示积极支持。他指出，中国在新疆致力打击和孤立恐怖分子与宗教极端分子，团结各族群众，保护合法宗教活动，使新疆如今经济社会发展重回正轨，给各族人民带来了实实在在的福祉。国家富强、人民幸福和社会进步始终是中华民族的利益所在，也是新疆各族人民根本利益所在，而中华民族团结和谐，才能保障中华民族伟大复兴的共同追求成为现实。（参与记者：蔡国栋、栾海、陈鑫、杨舟、聂晓阳、林昊、郁玮）

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