新加坡截获史上数量最多的走私象牙

新华社新加坡7月23日电 新加坡国家公园局、关税局和移民与关卡局23日发布联合声明说，执法人员近日截获约8.8吨象牙，这是新加坡历史上查获的最大数量的走私象牙。

声明说，新加坡执法人员21日检查一个从刚果民主共和国运往越南的三个集装箱时，在其中一个集装箱中发现了这些走私物品。

执法人员共截获132袋象牙，总重量约8.8吨，市值约1760万新元（1新元约合5元人民币）。今年4月，新加坡执法人员曾缴获177公斤象牙制品，估值约12万新元。

21日被截获的还有11.9吨穿山甲鳞片，这些穿山甲鳞片总重量达11.9吨，市值约4860万新元。今年4月以来，新加坡执法机关共截获37.5吨穿山甲鳞片。

声明指出，新加坡是《濒危物种国际贸易公约》签约国，凡是非法进口、出口、过境、拥有、售卖或向公众展示任何受《濒危物种国际贸易公约》保护的野生动植物及相关制品，包括穿山甲与象牙，在新加坡皆属违法行为。违法者面临最高50万新元的罚款或长达两年的监禁，或同时面临两种处罚。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)