新加坡截获史上数量最多的走私象牙

新华社新加坡7月23日电 新加坡国家公园局、关税局和移民与关卡局23日发布联合声明说，执法人员近日截获约8.8吨象牙，这是新加坡历史上查获的最大数量的走私象牙。
声明说，新加坡执法人员21日检查一个从刚果民主共和国运往越南的三个集装箱时，在其中一个集装箱中发现了这些走私物品。
执法人员共截获132袋象牙，总重量约8.8吨，市值约1760万新元（1新元约合5元人民币）。今年4月，新加坡执法人员曾缴获177公斤象牙制品，估值约12万新元。
21日被截获的还有11.9吨穿山甲鳞片，这些穿山甲鳞片总重量达11.9吨，市值约4860万新元。今年4月以来，新加坡执法机关共截获37.5吨穿山甲鳞片。
声明指出，新加坡是《濒危物种国际贸易公约》签约国，凡是非法进口、出口、过境、拥有、售卖或向公众展示任何受《濒危物种国际贸易公约》保护的野生动植物及相关制品，包括穿山甲与象牙，在新加坡皆属违法行为。违法者面临最高50万新元的罚款或长达两年的监禁，或同时面临两种处罚。
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】
李家忠：如果时光倒流 相信我能干得更好 在李家忠近40年的外交生涯中，他曾四次被派到我国驻越南使馆工作，在那里度过了18个春秋。这半个多世纪以来，他见证了中越关系发展，将自己的青春和力量献给了中国外交事业。【详细】