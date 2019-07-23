新华社巴西利亚7月22日电 综述：巴西经济复苏任重道远

新华社记者周星竹

巴西中央银行22日发布报告，将今年巴西经济增长预期从0.81%微幅上调至0.82%，但远低于今年1月时预期的2.57%。分析人士普遍认为，巴西经济面临多重挑战，复苏之路仍然艰难。

巴西新政府今年1月执政以来，持续面临严峻经济问题。今年第一季度，由于矿业发展受挫、农牧业不景气、国内投资低迷等因素，巴西国内生产总值（GDP）环比萎缩0.2%，这也是巴西经济自2016年第四季度以来首次出现季度萎缩。

今年5月，由于第一和第二产业回暖，巴西经济环比增长0.5%，经济终于迎来连续多月萎缩后的首次增长。然而，经济学家却普遍认为巴西经济仍难言好转。

巴西瓦加斯基金会应用经济学家卢瓦娜·米兰达表示，5月经济实现增长更多是因为环比基数太低。今年初巴西淡水河谷公司铁矿废料矿坑堤坝溃坝事故导致采矿业和工业产出骤降。

“几个月的负增长后，5月小小的正增长能抚慰人心，但这绝不意味着巴西经济就此复苏。”米兰达预计，巴西第二季度经济可能零增长。

巴西经济部12日也将今年经济增长预期下调到0.81%，与央行及金融市场的预测一致。经济部表示，在2015至2016年陷入严重经济危机后，巴西经济从2017年开始复苏，但今年经济增长依然缓慢。

巴西经济部认为，巴西经济在财政和经济效率两大方面存在问题。在财政方面，和其他新兴市场国家相比，巴西政府债务水平较高。由于社保开支占巴西公共支出比例很高，推进社保改革成为巴西新政府工作的重点之一。10日，巴西众议院第一轮投票通过了社保改革提议。

在经济效率方面，由于资源分配不合理，巴西经济产出效率低下。对此，巴西政府希望通过市场化改革、扩大贸易开放和基础设施部门私有化，来提升经济效率。

巴西经济部强调，只有财政得到平衡，各项改革得以实施，巴西经济才有望长期稳步增长。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗认为，巴西新政府正朝着正确方向推动国家经济发展，但未来挑战依然艰巨。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)