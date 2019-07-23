新华社北京7月23日电 题：决战东京 再铸辉煌——写在东京奥运会倒计时一周年之际

新华社记者

7月21日，韩国光州，世界游泳锦标赛。中国选手孙杨一马当先，豪取男子400米自由泳四连冠！同日，匈牙利布达佩斯，世界击剑锦标赛。中国女子重剑队“一剑封喉”，时隔四年再次摘取团体桂冠！

从光州到布达佩斯，孙杨和中国击剑姑娘们的训练成果得到世锦赛检验。一年后的7月24日，当东京奥运会拉开帷幕，他们将面临更大挑战。

美国一家独大、日本雄心勃勃、俄罗斯励精图治、英国余威仍在，五强逐鹿东京的格局下，中国奥运军团如逆水行舟，进可与日俄上演“争二”大战；稍有不慎，也可能跌出金牌榜前三。

面临巨大挑战，中国军团当弘扬敢于争先、舍我其谁的中华体育精神！

群雄逐鹿 中国面临硬仗

新华社记者在调研采访中发现，几乎所有预测都认为，美国队将继续在东京一枝独秀，拿到40金以上，连续三届奥运会占据金牌榜榜首。而在里约超过中国队居金牌榜第二的英国队，从近期表现和发展势头看，其伦敦奥运红利正在削弱，在东京恐已无力继续竞争金牌榜第二的位置。

不出意外，中国将和东道主日本以及强势回归的俄罗斯争夺2-4名的位次。这种局面下，中国队一旦发挥不利，就有可能跌出前三。中国奥委会副主席、中国奥委会奥运会备战办公室主任刘国永在接受新华社记者专访时直言：“我们东京奥运会这一仗是历届奥运会形势最严峻、挑战最严峻的一次。”

1984年，新中国第一次全面参加奥运会并取得金牌零突破。据统计，中国军团“六大王牌”（跳水、举重、乒乓球、体操、射击、羽毛球）在历届奥运会上夺金数占中国夏季奥运会金牌总数的70%以上，一年后六大项目仍将是夺金主力。

这其中，跳水和乒乓球都堪称“梦之队”，甚至都有包揽金牌的能力。中国游泳协会主席周继红和中国乒乓球协会主席刘国梁在接受新华社记者专访时都表示，将会尽最大努力去“争取最好的结果”。但里约奥运会中国包揽乒乓球4金，拿到跳水8金中的7金，纵使东京增设了乒乓球混双小项，两支“梦之队”的金牌增量也很有限。

在里约发挥一般甚至失常的其他四项（举重5金、羽毛球2金、射击1金、体操0金），将成为东京主要夺金增量。目前看，各支队伍在东京打翻身仗的欲望很强。

中国羽毛球协会主席张军在今年苏迪曼杯期间对记者说：“东京奥运会我们的目标就是朝5块金牌去冲击，最后能拿几块，要看队员临场发挥和对手的表现。”中国射击队也定下了“今年多拿席位，明年多拿金牌”的目标。

中国体操协会主席缪仲一说，队伍取得了可喜进步，“我们攻山头不易，但是心理上会更轻松，把杂念丢掉，义无反顾地去冲，还是有希望的”。

3年前中国举重队在里约意外丢失一些金牌，女队主教练张国政说：“我们就是要全力以赴，把过程走好。很多东西做到位了、做扎实了，才能水到渠成。”男队主教练于杰更直言目标是取得更多的金牌，“肯定要再弥补一下上一届的遗憾”。

专业人士认为，这些项目存在很大的临场变数和对手、裁判等不确定因素，能否夺得更多金牌对整体格局至关重要，总体来说六大项目要争取25金，不低于22块，超过里约时的19块是大概率。

此外，田径、游泳、自行车、水上（赛艇、皮划艇）、跆拳道等项目仍是第二梯队的争金点，综合看有望夺得8-12枚金牌。

中国田径协会副主席田晓君说：“东京奥运会对中国田径来说，正好是处于上升期的一个重要时间节点。我们希望在东京能有进一步突破。”中国赛艇协会主席刘爱杰也提出赛艇皮划艇要有拿3块、创造历史最好战绩的雄心。中国跆拳道队在2019年世锦赛上夺得两金两银三铜，位列奖牌榜第三位，创造了参加世锦赛的历史最佳战绩。中国跆拳道协会主席管健民表示，东京奥运会上跆拳道是要奔着金牌去的。

东京奥运会将新增5个大项18个小项，目前看中国军团在新增项目上竞争力不足，除个别小项外基本没有争金能力。

2018年中国队在单项世锦赛、世界杯总决赛等重要国际赛事上（下简称为重要国际赛事）获得32金30银26铜，比2017年（27金）和2016年（26金）都有提升，这种年度成绩虽然不能直接和奥运会画等号，但能多少反映出队伍的状态和目前在世界上的水平位次。总体来看，东京奥运会上中国军团的金牌数应不低于里约的26枚，有望达到28-35块之间。

日本崛起 恐成第一对手

过去两届奥运会，英国队的快速崛起令人瞩目。一向善于学习的日本人通过吸取中国、英国举办奥运会获得奥运红利的经验，有望成为东京奥运会最大“黑马”——日本往届奥运会金牌最高纪录是16枚，但日本奥委会专务理事福井烈告诉新华社记者，日本的金牌目标是30枚，“这是我们在广泛听取各项目协会意见，综合判断后得出的”。

日本的底气来自大量的投入和系统的建设。2014年日本财政拨款用于提升竞技体育水平项目经费是48.5亿日元，2015年大幅提高到74亿日元，随后三年逐年提升，2019年达到100.47亿日元。

日本文部科学省体育厅体育竞技课课长助理越政树对新华社记者说，里约奥运会结束不久，日本拟定了一个综合性日本竞技体育水平提升计划（即“铃木计划”）。他说：“这是一个中长期计划，不只盯着东京奥运周期，还瞄准了以后两三届奥运会，其核心理念是打造一个实现选手竞技水平可持续性提升的体系。”

根据“铃木计划”，日本2016年组建“综合能力提升中心”，将2009年建成的日本国家训练中心和国立体育科学中心结合起来；2019年3月提出“东京奥运会重点项目”计划，对入选项目加大资金投入，最重要的空手道、柔道、体操、羽毛球和摔跤5个项目预算较上一年增加30%，10个次重要项目的预算增加20%。

此外，东京奥运周期日本的海外拉练强度较伦敦周期增加了30%。射击并非日本重点项目，但也受到足够重视。中国射击队领队王炼说：“日本的投入非常可观，他们现在的参赛规模有时甚至超过了我们。”

在一些项目上，中日还将上演直接对话，刘国梁就把日本作为中国乒乓球队冲击五金的最大对手。他说：“东京主场，日本能增设混双项目，也不是一拍脑袋就来的，一定经过战略性评估。混双选择上只有一对，就是肉搏战，人家经过精心计算的夺冠概率相对比较大，这块金牌中日都要全力以赴去争夺。”

田晓君也说：“中国田径要想完成东京奥运会的任务，首要目标是战胜日本。他们田径两块金牌的目标，寄希望于竞走项目和男子4×100米接力，实际上跟我们是完全对冲的。所以说，战胜日本是我们夺取金牌的必要条件。”此外，羽毛球、体操等项目上也有此消彼长的可能，届时临场发挥和场内外因素将很大程度上左右最后的结果。

相比较中国队，日本在新增5个大项上均有相当实力。福井烈说：“我们对所有新设项目都寄予厚望，所有新项目日本都有夺牌可能性。”在2018年重要国际赛事中，日本在新增大项上夺得3金6银1铜，甚至高于美国的3金2银1铜。

2018年日本在重要国际赛事中夺得22金，仅次于美国、中国和俄罗斯。有业内人士认为日本还有所保留，这个数字并不能完全体现他们的实力，在东京拥有“东道主效应”的他们甚至有可能拿到35金。中国在东京奥运会上的最大对手是日本，其次才是俄罗斯。刘国永也说：“我们认为他们目标是客观的，是可以通过努力达到的。客观来讲，我们现在对日本没有绝对的优势。”

当然，俄罗斯也不容小觑。里约奥运会上，受兴奋剂事件影响的俄罗斯以残阵夺得19金。家底雄厚的他们近两年励精图治，2018年俄罗斯在重要国际赛事中夺得20几块金牌，不少项目都强势反弹，从目前形势看，俄罗斯绝对有取得30枚金牌左右的实力。

使命在肩 奋斗有我

过去3届奥运会，中国军团金牌数呈递减态势，其中有多重原因。但经过近两年的备战，中国军团总体状态向上向好，总体竞技实力和水平回升趋势明显。刘国永说：“东京奥运会我们参赛目标明确，一是要全面参赛，努力实现（获得资格）境外参赛的最多人数；二是要努力争取在金牌榜和奖牌榜第一集团的位置，也就是前三名；三是在精神文明建设上不能出现任何问题。物质文明和精神文明要取得双丰收，特别是要拿干净的金牌。这是一条底线。”

凡事预则立，不预则废。新华社记者近期到一些国家队调研，也能感受到各支队伍在备战中都憋着一股子劲儿。射击队引进了日语播报模拟决赛轮训练；体操队此前邀请日本队来训练，更多了解对手；举重队有了专门的体能、科研团队，还建立了大数据系统……

王炼说：“目前一方面要提高信心，一方面则是培养霸气。我们的队员往场上一站，要能压制对手。”

张国政告诉记者：“其实每届奥运会都会出现意外情况，包括一些外界干扰，现在我们就是要严精细实，把所有的情况都考虑进去。我觉得一支优秀的队伍，就是应该能经受住各方面的考验，不断强大，才能敢于面对任何困难。”

行百里者半九十。在距离东京奥运会仅有一年时间之际，中国军团的备战需要更有针对性，强化自身能力建设，进一步加强医疗、科技、信息等服务保障和制定科学的激励奖励机制，也需要各界给予更多支持。不少受访者表示，目前体育部门在备战中有独木难支之感，急需更多制度保障，联合其他部门的力量，理顺不同部门之间的关系，共同为备战东京奥运会大局服务。

当然，在奥运赛场上，我们不以成败论英雄，那些勇于争先、勇于挑战自我和战胜自我的选手，他们和披金挂银者一样值得尊重，值得表扬。对所有中国选手而言，在东京最重要的是展示“人生能有几回搏”的奋斗精神，展现中国体育健儿的拼搏精神，展现当代中国人尤其是中国青年人的风采。

及时当勉励，岁月不待人！东京奥运会在一步步走近，人们有理由相信，再经过一年精心准备，中国体育健儿在东京赛场将再铸辉煌！（记者：王恒志、江红、刘阳、林德韧、周欣、张荣峰、李嘉、张逸飞、肖亚卓、吴俊宽、沈红辉）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)