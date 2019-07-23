港生在国际生物奥林匹克取得佳绩

人民网香港7月23日电（记者陈然）4名中学生代表香港首次参加国际生物奥林匹克竞赛，表现优异，共夺得1面金牌、2面银牌和1面铜牌。获奖学生分别来自拔萃男书院、喇沙书院、圣保罗男女中学及旅港开平商会中学。

特区政府教育局局长杨润雄祝贺港队在赛事中取得出色成绩，表示香港队首次参赛已取得佳绩，实在令人欣喜。国际生物奥林匹克竞赛着重理论与实践，相信香港学生借着参与这些富挑战性的学习活动，能进一步拓宽视野，追求卓越。

据介绍，国际生物奥林匹克是一项为中学生而设的国际比赛，旨在让学生通过解决生物学难题和实验，发挥分析力和创造力。比赛于本月14日至20日在匈牙利举行，来自73个国家和地区的285名学生参赛。

由特区政府教育局全数资助的4名学生在去年新办的“国际生物奥林匹克—香港区比赛”中获得优异成绩，继而完成由香港资优教育学苑提供的生物学增益课程，并获选为香港代表参与国际赛事。

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