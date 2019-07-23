停电30分钟！西雅图300万加仑污水手动排入普吉特湾

据美国侨报网报道，7月20日凌晨1时过后，美国西雅图北部地区的一场意外停电事故影响到超过一万户居民用电。而且，西点污水处理厂也完全失去了电力供应，导致抽水设备停止运转。

这起停电事故导致西雅图北部的弗里蒙特区、安妮女王区、蒙戈诺里区、内湾区和巴拉德区上万户居民失去电力供应半个小时。

污水处理部门的负责官员22日在新闻发布会上表示：“西点污水处理厂的工人在污水处理设备停电后立即启动人工紧急排水管道，在27分钟内，将300万加仑城市污水雨水管道输送来的废水排入普吉特湾”。

该官员表示，2017年西点污水处理在厂因电力供应中断出现的污水外溢泛滥的事故后，金县专门拨款为工厂更换了新的控制系统，完善了紧急排污管道，并对操作人员进行了详尽的培训和演练。这些投资在上周的这起类似事故中得到了回报，没有再次出现污水泛滥的后果。

这位官员还表示，“次日，排污厂的员工立即在排污管道入海口附近的海域监测水样，并安排警示标识。周末过后，排污管出口附近水域的水质也已经恢复正常数值。”

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