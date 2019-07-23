马斯克：“星舟”重型运载火箭将安装41台发动机

新华社华盛顿7月22日电（记者周舟）美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克日前表示，该公司正在开发的下一代重型运载火箭“星舟”将安装41台发动机。

马斯克21日在社交媒体推特上说，火箭第一级原计划安装31台“猛禽”发动机，在新设计中增至35台，加上火箭上面级的6台发动机，共计41台。

“星舟”重型运载火箭总长118米，技术上包括两部分：火箭的上面级“星舟”和火箭第一级“超级重型”助推器。按照马斯克的说法，这种可回收再利用的新型火箭有望在2021年首次发射，2022年执行火星货运任务，2024年执行火星载人任务。

美国特斯拉拉蒂网站刊文分析认为，如果“星舟”火箭第一级中5台发动机用于着陆和回收，剩下的30台大功率“猛禽”发动机在发射时将会产生大约85000千牛推力，达到“土星5号”运载火箭的两倍，后者曾于50年前将人类首次成功登月使用的“阿波罗11号”飞船送往月球。

“星舟”火箭比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”火箭更强大。“猎鹰重型”火箭已成功发射3次，发射时27台“梅林”发动机并联工作，飞行中可能因产生共振而爆炸一度是该型火箭最大的技术挑战之一。

马斯克说，“星舟”火箭的巨大推力意味着它无法使用目前的发射塔架，公司计划在佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台对面建设新的发射塔架。

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