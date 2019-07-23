特朗普说美方需要与巴方合作以便从阿富汗战场脱身

新华社华盛顿7月22日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普22日在白宫会见到访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗，双方就反恐和阿富汗问题展开会谈。特朗普说，美方需要与巴方合作使美国从阿富汗战场脱身。

伊姆兰·汗20日抵达华盛顿，进行去年8月就任总理后首次访美。

双方会晤前在白宫共同会见记者。特朗普说，美国投入阿富汗战场已近19年，美方需要与巴方合作以便从这场战争中脱身。特朗普还称，美国会继续在阿富汗减少驻军。

伊姆兰·汗表示，任何了解阿富汗历史的人都知道，用军事手段无法解决阿富汗问题，最终只能通过政治和解的方式。他表示，目前是各方距离达成和平协议最近的时刻，巴方希望在未来数日敦促塔利班与阿富汗政府展开对话。

特朗普还表示，美国可以恢复对巴基斯坦的援助，但这取决于双方的合作情况。

美国去年9月以巴基斯坦在支持美国南亚战略方面“缺乏果断行动”为由取消一项对巴方的安全援助项目。巴政府多次驳斥美方在反恐问题上对巴方的指责，并对美方忽视巴方的反恐贡献表示失望。

据白宫22日发表的声明，特朗普认可巴方为实现阿富汗和平所作努力，双方均赞成经贸往来有助于促进南亚地区的和平与繁荣。

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