土耳其要求未在伊斯坦布尔注册的叙难民离开这个城市

新华社伊斯坦布尔7月22日电（记者易爱军）土耳其当局22日要求未在伊斯坦布尔注册的叙利亚难民在8月20日前离开这个土耳其最大城市。

伊斯坦布尔省省长办公室发表书面声明，要求在土耳其其他地方注册的叙利亚难民在规定日期之前离开伊斯坦布尔回到其注册地。声明说，对不执行命令者将依据土耳其内政部指令予以强制转移。

声明还说，目前伊斯坦布尔市不再接受难民注册，所有未注册或未获得临时保护身份的非法移民都将在抓捕后予以遣返。由于伊斯坦布尔车站、火车站和机场等地实行不间断管控措施，声明要求难民随身携带相关身份证件。

总部位于安卡拉的避难与移民研究中心负责人梅廷·楚拉巴蒂尔对新华社记者说，上述声明表明土耳其官员在加强管控措施以应对伊斯坦布尔人口日益增多的局面。尽管土耳其当局2016年已禁止获得临时保护身份的叙利亚难民离开安置地，但他们仍然涌向工作机会更多的伊斯坦布尔等大城市。

持续多年的叙利亚内乱造成大量叙利亚人逃往国外，其中土耳其收容了大约360万叙利亚难民，在伊斯坦布尔市注册的叙利亚难民则超过54万。

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