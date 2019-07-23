英国推动“电信供应链多元化” 华为有信心继续合作

新华社伦敦7月22日电（记者张家伟）英国政府22日公布了一份电信行业供应链评估报告，其中涉及5G以及光纤网络的建设，建议采取一系列新措施，推动“电信供应链多元化”。中国华为公司表示，该报告使其有信心继续与运营商合作，在英国部署5G网络。

报告指出，当前英国电信供应链还不够多元化，并建议加强相关的网络安全监管。

英国政府表示，有决心创造一个“可持续以及多元化”的电信供应链。报告建议采取一些新措施，其中包括电信运营商未来需要根据新的标准来设计和管理各自的通信网络，并且他们的采购以及合约管理流程也需要接受严格的监管；运营商还需要与设备供应商更紧密合作，以确保设备、系统和软件都经过有保障的测试；政府将修订相关条例并计划赋予英国电信局更大的监管权力。

英国数字、文化、媒体与体育大臣杰里米·赖特说：“英国电信行业必须把建设一个可供消费者和商业使用的安全网络放在首位，随着未来几年数字化以及5G和全光纤宽带带来的创新性服务增长，这方面不容妥协。”

华为高级副总裁张建岗在当天提供给新华社的声明中说，英国政府的电信行业供应链评估报告“让我们有信心继续与运营商合作，在英国部署5G网络；报告结论将进一步推动英国5G和全光纤宽带网络的发展；同时，我们赞同英国政府维护‘电信供应链多元化’的承诺，通过立法加强对电信行业的安全要求”。

目前，英国运营商EE、沃达丰已在该国多个城市开通5G服务，都使用了华为设备。

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