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讲述百年铁路史 在美国宾州体验老式蒸汽火车

2019年07月23日10:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国媒体报道，从19世纪30年代开始，燃煤火车在美国铁路上运行了175年，是美国向西扩张和工业革命不可或缺的一部分。今天，游客可以在宾州体验乘坐美国运营时间最久远的铁路，不过它只有7公里长。

1832年的斯特拉斯堡铁路保留了昔日风貌。 斯特拉斯堡铁路车站负责人史蒂夫·巴拉尔说：“我们真心希望人们能体验20世纪早期的蒸汽铁路运输状况，就好像回到那个时代。”

几辆强大的蒸汽机车和复原的木制车厢用来提供穿越乡村的旅行，车程为45分钟。 

老式蒸汽火车乘客罗伯特说：“火车是构成美国和世界上有很多国家的一部分。所以很高兴能回到过去，看看火车是如何运行的。”火车乘客卡罗说：“这很有趣，可以体验来回摇摆和慢节奏的感觉。”火车乘务员坎贝尔说：“太有趣了，我喜欢。这里的风景很与众不同，带你回到过去。”

附近的宾夕法尼亚铁路博物馆是美国最大的铁路博物馆之一，讲述着美国东北部铁路运输的故事。（老任）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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