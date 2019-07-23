希腊新政府赢得议会信任投票

新华社雅典7月22日电（记者李晓鹏 于帅帅）希腊总理米佐塔基斯领导的新政府22日赢得议会信任投票。

这是米佐塔基斯政府本月初执政以来首次面对议会信任投票。希腊议会当天以158票支持、142票反对的投票结果通过了对政府的信任动议。

在过去3天的议会辩论中，米佐塔基斯和几位新部长介绍了新政府的政策框架，概述了未来4年的优先事项和发展目标。

米佐塔基斯政府承诺从今年8月起将逐步减轻个人和企业税负，专注于促进经济增长的政策，吸引更多投资者、加速私有化并创造新的就业机会。

希腊2009年年底爆发债务危机，经济总量缩水约四分之一。尽管希腊经济从2017年起开始恢复性增长，并于去年8月退出救助计划，但目前希腊债务占国内生产总值比重仍高达181%，投资和私营领域营商环境亟待改善，银行坏账数额庞大，金融风险仍然存在，18%的失业率仍为欧盟最高水平。

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