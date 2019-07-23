法国失踪逾半世纪潜舰地中海海底寻获  曾搭载52名官兵

人民网讯 据法新社报道，法国官员22日表示，一艘民间搜索船在地中海西部海域海底发现失踪逾半世纪的法国潜舰“智慧女神号”，终于可望解开这艘潜舰失踪的谜团。
法国国防部长帕利（Florence Parly）推文宣布，已找到“桂树神”级（Daphne）潜舰“智慧女神号”（Minerve）。这艘搭载52名官兵的潜舰1968年1月17日在法国南部外海失踪，尽管这些年来多方搜索，从未寻获潜舰的下落。
罹难者家属又提出期盼搜寻他们挚爱家人遗骸的要求后，帕利今年初宣布再度执行搜索任务，以最新的科技与海军舰艇支援。
法国海军高阶军官说，最后是由美国深海探勘公司无限海洋（Ocean Infinity）的一艘搜索船寻获“智慧女神号”，地点在距离土伦港（Toulon）45公里处、深2370 公尺的海底。
智慧女神号失事的原因从未公诸于世。专家揣测失事的可能原因包括方向舵失灵、与另艘船舰相撞、鱼雷或飞弹爆炸，或者氧气供应系统故障等。（老任）
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】
李家忠：如果时光倒流 相信我能干得更好 在李家忠近40年的外交生涯中，他曾四次被派到我国驻越南使馆工作，在那里度过了18个春秋。这半个多世纪以来，他见证了中越关系发展，将自己的青春和力量献给了中国外交事业。【详细】