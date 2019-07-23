委内瑞拉再次发生大规模停电

新华社墨西哥城7月22日电（记者高春雨）加拉加斯消息：当地时间22日16时40分（北京时间23日5时10分）左右，委内瑞拉首都加拉加斯及10余个州发生大范围停电，地区供水和通信网络也因此受到极大影响。目前停电仍在持续。

停电发生约1小时后，委新闻和通信部长罗德里格斯在委内瑞拉国家电视台发表讲话时表示，初步调查结果显示，造成本次大规模停电的原因是委供电系统中最主要的古里水电站遭到电磁攻击。

今年3月初，委内瑞拉曾经历自2012年以来持续时间最长、影响范围最广的停电，超过一半地区数日内多次完全停电。委政府事后表示，停电原因是古里水电站遭反对派蓄意破坏。委电力供应逾6成来自水力发电，绝大多数电量由这一水电站提供。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。委政府与反对派目前已进行多轮对话，但尚未就解决危机达成协议。

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