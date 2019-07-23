土耳其威胁要在叙利亚东部发动大规模军事行动

人民网讯 土耳其政府称，如果不能在叙利亚北部设立安全区，就将在该国东部地区发动大规模军事行动。

土耳其外交部长恰武什奥卢22日对记者发表谈话说，土耳其一直面临来自叙利亚境内的威胁，如果这种情况不解决，不在叙利亚北部设立安全区，那么，土耳其很快要在叙利亚东部幼发拉底河东岸地区发动大规模军事打击行动。

据报道，在各方力量打击下，叙利亚境内的极端组织“伊斯兰国”武装控制区不断缩小，目前主要集中在该国东部幼发拉底河东岸地区，那里被称为“伊斯兰国”的最后据点，而在那里打击“伊斯兰国”的有叙利亚库尔德武装“人民保护部队”，得到了美国方面的支持，认为该部队是打击“伊斯兰国”的有效地面部队，但土耳其政府则强调，“人民保护部队”是土耳其一直打击的土耳其库尔德工人党在叙利亚的分支。

路透社称，目前美国叙利亚事务特别代表杰弗里正在土耳其访问，土耳其外长恰武什奥卢是22日与杰弗里会谈后发表上述讲话的。土耳其方面希望与美国在叙利亚北部设立安全区达成协议，以保证土耳其边界的安全。（安国章）

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