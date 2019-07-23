中使馆提醒：在澳大利亚驾车注意避让袋鼠

据中国驻澳大利亚大使馆网站消息，澳基础设施、交通及地区经济发展局 (BITRE)统计，2019年1至5月，全澳交通事故死亡人数为546人，较去年同比增长13.3%。安全驾车事关生命财产安全，驻澳使馆特别提醒赴澳大利亚中国公民注意以下事项：

截图自中国驻澳大利亚大使馆网站

一、了解并遵守新发布的交通规定：

1.自2018年4月14日起，为了保护紧急救援服务工作人员在路边工作时的安全，首都领地实行新交通规定。具体规定为，驾车经过静止或慢速移动并闪着红灯或蓝灯的正在进行救援工作或调查任务紧急车辆(包括警车、消防车和救护车)时，司机必须减速至40公里/小时或以下，直到安全驶离所有人员和紧急救援车辆。该规则对双向行驶的车辆均适用。除非道路中间有隔离带的情况下，对向车辆不需遵守此限速规定。违反此交规将被罚款257澳元且扣两分。

2.自2019年7月1日起，首都领地将严打开车使用手机的行为并针对年轻司机实行新规。新规实行后，将全面禁止持L牌和P牌驾驶员在任何情况下开车使用手机的行为，以降低年轻司机的驾驶风险。持全驾照(Full License)的司机仍可通过车载蓝牙等方式免提接打电话及导航，但前提是手机必须固定在车内固定支架中，不得妨碍司机视线，司机不能触碰手机任何部位。除此情况外，如司机需要使用手机，必须将车远离交通停在路边，不可在堵车及等交通灯的情况下使用手机。

二、驾车安全提醒：

1.持证驾驶。各州对外国驾照的使用规定不同，有的可能需要国际驾照，有的需要申请当地驾照。澳大利亚对初学驾驶者的学习、训练及考试要求十分严格，请注意遵守。

2.澳驾车实行右舵左行，环岛让右。驾驶员和前后座乘客均须系安全带，婴幼儿须使用儿童安全椅，否则将被罚款。

3.避免超速、疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶等违规行为。注意限速标志，超速会被重罚。醉酒和无证驾车属于刑事犯罪，将被罚款甚至入狱。

4.避让行人及骑行人员。行人在人行通道上拥有绝对通行权，须停车让行人先通过。在限速不超过60km/h道路驾车经过骑行人员身边时，需保持至少1米的距离；限速60以上道路则需保持至少1.5米的距离。

5.乡村驾车时要注意避让突然出现的动物(如袋鼠)和超长车辆。恶劣天气时不要前往偏远地区；没经过专业培训、无安全措施或专业人员陪伴时，不要到人迹罕至的深山、戈壁(即便是国家公园)旅行。

6.遵守停车规定。留意停车及付费标识，在许可的时间和地点停放，自觉付费，并将交费凭据置于车辆前窗。切勿将车辆停在残疾人车位及单位或个人专用预留停车位。

7.及时处理交通罚款，凭罚单到银行等指定地点缴纳，勿当场将现金交给警察。

如遇突发情况，第一时间告知家人、朋友，必要时及时报警求助，按领区拨打中国驻澳大利亚使领馆领事保护电话。

澳大利亚报警求助电话：报警求救 000(匪警、急救、消防共用)

备选求救电话：112 (仅限手机用户拨打)

警方求助：131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丢失等突发情况)

中国驻澳大利亚使领馆领事保护与协助应急电话：

驻澳大利亚使馆： 02 6228 3948

驻悉尼总领馆： 02 9550 5519

驻墨尔本总领馆：03 9824 8810

驻珀斯总领馆： 08 9221 3729

驻布里斯班总领馆： 07 3012 8090

驻阿德莱德总领馆： 08 8268 8806

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

+86-10-12308或+86-10-59913991

从澳境内拨打0011-86-10-59913991

微信用户还可通过小程序“外交部12308”一键求助

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)