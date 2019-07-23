原标题：特朗普：一周就可打下阿富汗 但我不想杀死1000万人

中新网7月23日电 综合报道，美国总统特朗普表示，最近几周，美国在与塔利班的谈判中，在结束阿富汗战争方面取得了“很大进展”。他还表示，如果美国想在阿富汗打一场战争并取得胜利，可以在一周内取胜，但会造成大规模伤亡。“我只是不想杀死1000万人。”特朗普说。

据美国有线电视新闻网(CNN)，当地时间22日，特朗普欢迎巴基斯坦总理伊姆兰·汗(Imran Khan)来到总统办公室。他将美国在阿富汗18年的战争淡化为一场美国“充当警察，而不是士兵”的战争，并暗示美国可以通过武力迅速结束这场战争，但这将导致“1000万人”死亡。他说，这个选择不是他打算要的。

特朗普说：“我们在那里已经19年了，我们扮演的是警察的角色，而不是士兵。“再说一遍，如果我们想成为军人，我们可以在一周，十天内结束战争。”

特朗普曾多次暗示，他已经收到一份计划，这份计划可以在10天内赢得美国在阿富汗的战争，但这将导致大规模伤亡。

“我们就像警察。我们不是在打仗。如果我们想在阿富汗打一场战争并取得胜利，我可以在一周内取胜。我只是不想杀死1000万人。你明白了吗？我不想杀死1000万人。”

相反，美国一直在寻求结束这场战争的外交策略——美国与塔利班在卡塔尔举行了会谈——同时仍在对塔利班施加军事压力。

特朗普发表这番评论之际，他22日第一次欢迎伊姆兰·汗来到白宫。阿富汗和平谈判和巴基斯坦支持一系列激进组织是会谈的首要议题。美国政府高级官员表示，特朗普将敦促巴基斯坦总理打击巴基斯坦境内的武装分子，并为美国与塔利班的和平进程提供更多支持。

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻塔利班政权。此后阿富汗局势持续动荡，冲突和各类袭击时有发生。为了终结持续不断的战火，美国与阿富汗反政府武装势力塔利班举行谈判。塔利班要求美军早日撤离。美国要求暂缓撤军、停战以及同意与阿富汗政府对话。

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