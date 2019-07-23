新华社北京7月23日电 记者手记：感受中朝一家亲

新华社记者杜白羽

记者日前随外交部新闻司代表团访问朝鲜，这是继中国领导人6月对朝鲜进行国事访问后，首个中国官方代表团访朝，“所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围”。

中朝一家亲

大型团体操和文艺演出是朝鲜的一张“文化名片”，十几年来不断更新迭代。变化的是与时俱进的元素与主题，不变的是万人一舞的规模与气势。6月下旬，朝鲜特意为中国领导人访朝而精心创作了“绝版专场”——《战无不胜的社会主义》。

创作团队的剧作家金秋日对记者介绍说，在6月初观看《人民的国家》首演后，金正恩委员长下达了新的任务，即为欢迎中国领导人的重要来访，改编创作专场，亲自命名为《战无不胜的社会主义》，向全世界展示牢不可破的朝中友谊。“准备时间只有短短十天，几乎不可想象，但是我们做到了。”

总导演金秀英按捺不住强烈的好奇心，在回答提问前率先向记者发问：“我特别想知道，中国观众是什么反应呢？他们喜欢吗？”

在得知中国观众通过媒体报道，听到《歌唱祖国》《在希望的田野上》这些耳熟能详的中国歌曲而倍感亲切时，金秀英说：“领袖三次亲临现场指导，从每个动作、声调，到安排朝鲜三大乐团首次同台献艺和选曲，都是亲自指导，精心筹划。”他说，通过演出我们更深刻地体会到，无论国际风云如何变幻，朝中友谊都不会动摇。

万里马速度

记者数年前曾常驻平壤工作，故地重游，走过的路，听过的歌，犹如在时光机器中穿梭。

感受到最大的变化当属平壤两处平地而起的现代化建筑群。大同江畔，未来科学家大街，高楼鳞次栉比，这里是金策工业综合大学教职工的住宅楼，早在2015年11月就竣工并入住。而此前的江畔，仅有羊角岛酒店一处高层地标建筑。

从永生塔绵延数公里至锦绣山太阳宫，此前空旷的街道两侧，伫立起高低错落、风格多样的高层建筑群，由金正恩命名为黎明大街。入夜，黎明大街绚烂如昼，富有现代感和律动感的灯光，各色餐厅和商店比邻而居，完全取代了此前街道的清静无息。黎明大街在不到一年的时间内完工，被称之为朝鲜人民以“万里马速度”建设国家的硕果。

朝鲜在金日成、金正日时代提倡“千里马”精神。2016年5月，朝鲜劳动党七大前后，朝鲜官方媒体开始密集使用“万里马速度”这个词，意为高速高质实现国家建设。2018年4月，朝鲜劳动党七届三中全会提出要集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线，并强调要重视发展科学与教育。

据介绍，黎明大街云集了金日成综合大学教职工和科学家的住宅楼、托儿所、幼儿园、洗衣店、邮局等几十栋公共设施楼宇，采用太阳能电池、地热、自然采光等方式照明和供暖，堪称节能型、绿色型大街。

开城怀先烈

板门店见证了半个多世纪的战争和对峙，2018年以来成为半岛局势缓和的新起点。如今，军事分界线上蓝色会议室前曾面对面执勤的韩朝士兵身影消失不见，只有从韩方来客访问时韩军士兵才会出现，而且是背对朝方、面向己方的“自由之家”站立值守。从面对到背对，一个转身，正体现出朝韩非军事区气氛趋向缓和。

来板门店参观的外国游客以中国游客为主，其中以中老年人居多，他们对朝鲜怀有特殊的感情，很多都会主动要求前往参谒开城中国人民志愿军烈士陵园，缅怀先烈。

近年来，位于朝鲜桧仓、开城、安州的中国人民志愿军烈士陵园修缮一新，每年都有中朝两国的党政人士、代表团，以及不少中国游客和朝鲜民众前来祭扫。开城志愿军陵园朝方管理员金英文说，朝鲜人民将永远铭记志愿军烈士的丰功伟绩和恩情，牢记并传承朝中传统友谊。

访朝期间，代表团同朝鲜外务省官员举行会谈，同朝鲜三大主流媒体负责人进行座谈，双方就落实两国最高领导人重要共识、加强中朝外交部新闻司局和媒体之间沟通、为新时代中朝友好关系增添助力等进行了充分交流。

千里江山如画，万世友谊长存。从大同江到鸭绿江，中朝一家亲的传统友谊，正在两国民间续写传承。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)