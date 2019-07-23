杜特尔特乘直升机抵国会发表国情咨文

菲律宾总统杜特尔特22日发表任内第四次国情咨文，本次国情咨文被看作其六年任期的“中期报告”。因马尼拉交通拥堵，杜特尔特当天下午乘坐直升机从总统府飞抵菲众议院会议大楼，在参众两院联席会议上发表国情咨文。

在大约一个半小时的国情咨文中，杜特尔特从反恐、禁毒、反腐、改善营商环境和生态环境、推动民族和解与团结、“大建特建”基础设施建设计划，以及教改、税改、小微企业扶持等多方面，陈述了过去三年本届政府的作为，赢得十多次掌声。他恳请参众两院给予支持，确保未来三年，本届政府实现对菲律宾人民的承诺。

反恐方面，2017年5月23日发起了马拉维战争，政府军警用五个月的时间逮捕和消灭了一批装备精良的武装恐怖分子。禁毒方面，已建立起以基层村落为单位的反毒品委员会，但仍有可卡因等毒品从海上渗透进来，请求国会恢复对与毒品犯罪和抢劫罪的死刑。反腐方面，开除或罢免了一百多名政府官员和被政府任命的人员。截至2019年7月9日，从政府所有和政府控制的公司收回高管和员工不合理的高薪和奖金610多亿比索；2018年从海关总署成功收缴了5850亿比索贪污款，目前海关有63人面临刑事指控，61人接受调查。

本届政府开启改善营商环境、环境生态新模式。杜特尔特报告说，2018年他签署了《营商便利和高效政府服务法案》，旨在改善服务，打击腐败；同年，他命令关闭6个月清理、修复环境的长滩岛如今已恢复到接近原始状态；今年初，他又启动了马尼拉湾改造工程，马尼拉湾水质已大幅提升。

本届政府推动民族和解，经过近二十年的和平谈判，《邦萨摩罗组织法》终于获得通过和批准。杜特尔特希望邦萨摩罗过渡当局加快建立区域政府，为穆斯林兄弟姐妹和邦萨摩罗地区所有土著社区提供安全和舒适的生活环境，建设一个进步、和平、团结的棉兰老岛。

本届政府注重经济、社会发展惠及基层民众，实现了免费义务教育，目前全菲从幼儿园到高中的入学人数超过2700万；贸工部和央行推出政策，令8.6万家中小微企业获得了超过3亿比索的贷款扶持。

展望未来，杜特尔特希望国会通过综合税制改革方案的第二套方案，为减贫项目提供资金，助力600万菲律宾人摆脱贫困；逐步降低企业所得税，使财政激励措施为中小微企业注入活力，以期未来几年创造140万个就业机会。

杜特尔特表示，“大建特建”基础设施建设项目，将使得菲律宾岛屿之间、城市之间海陆空互联互通方面有很大改善；此外，本届政府还为第三家电信运营商的进入铺平了道路。

国情咨文结束后，杜特尔特走向在场的菲律宾交响乐队表示感谢，并在乐队伴奏下放歌两首。(记者 关向东)

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