京都纵火嫌疑人是“麻烦制造者” 有抢劫犯罪史

日本警方20日获得逮捕令，将逮捕京都动画公司纵火嫌疑人青叶真司。

多家媒体曝光青叶的过去：从小父母离异；深居简出；邻里关系差；有抢劫犯罪史。

《周刊文春》网站以青叶一名初中同学为消息源报道，青叶有一个哥哥和一个妹妹，从小父母离异，他与父亲生活，家里经济条件差。他没有什么朋友，在学校遭受欺负。

报道说，青叶高中毕业后打零工，父亲去世后与家人疏远。

2012年6月20日凌晨，青叶进入茨城县一家便利店，持刀威逼店员，抢劫大约2万日元（约合1278元人民币）后逃走，同一天上午向警方自首。他陈述自首的原因时说，他不能像奥姆真理教前教徒高桥克也那样逃走。

奥姆真理教教徒1995年在东京地铁释放沙林毒剂，致死13人，数千人受伤。高桥在逃17年，在青叶犯案前数天遭逮捕，最终被判处终身监禁。

青叶因抢劫便利店被判处3年6个月监禁。刑满获释后，他2016年搬到琦玉县琦玉市，住在一座两层普通公寓楼的一楼。

多家媒体报道，青叶犯案前后，多次因在住所制造噪音遭邻居投诉。《体育报知》网站以青叶曾居住公寓的管理员为来源报道，青叶2010年至2012年在茨城的公寓居住期间，“每天都把闹钟定在零时4分，然后用钝器敲打墙壁”。

出狱后，青叶依然在公寓制造噪音，如继续把闹钟定在午夜响起、敲墙壁、大声放音乐。

青叶的隔壁邻居告诉路透社记者：“我从来没有见过他白天出门，甚至没有去便利店，但经常听见他半夜出去。”

那名邻居说，青叶的屋子总是传出电子游戏配乐。

7月14日，那名邻居与青叶发生纠纷，遭对方抓住衣领、拉扯头发并言语威胁：“闭嘴，我杀了你，我没有什么可以失去了。”

京都警方说，青叶有精神病史。

青叶纵火后遭制伏时喊道，京都动画公司剽窃了他写的小说，他要见社长。

京都动画公司社长八田英明20日说，没有见过、也没听说过青叶，不清楚他为什么声称这家企业剽窃他的小说。

警方把纵火事件定为纵火杀人案。青叶在火灾中受重伤，现在处于意识不清状态。警方打算他伤势好转后执行逮捕。

34人在纵火案中遇难，另有30多人受伤。日本警察厅说，这是自1989年以来伤亡最惨重的纵火事件。《读卖新闻》报道，这是1989年乃至第二次世界大战结束后日本死亡人数最多的杀人事件。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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