印度再发射登月飞船 “奔月”路程约38.4万公里

印度22日发射这个南亚国家第一艘“软着陆”登月飞船，作本月14日首次发射遇挫后第二次发射尝试。

【再度发射】

“月船2号”月球探测器当地时间22日14时43分（北京时间17时13分）在南部安得拉邦斯里赫里戈达岛升空。

印度空间研究组织说，“月船2号”“比以往任何时候更强大”。

“月船2号”14日点火升空前不足一个小时中止发射倒计时，印度空间研究组织事后给出的原因是运载火箭出现“技术故障”。谨慎起见，这一机构取消当天发射。

《印度时报》16日以一名参与发射任务的资深研究人员为消息源报道，取消发射是因为运载火箭发动机氦燃料组件泄漏。

发射“月船2号”的GSLV MK-III运载火箭是印度运载能力最大的火箭，有三级和两个助推器，能把4吨载荷送入地球同步转移轨道。

路透社21日援引多名专家的话报道，像发射“月船2号”这样复杂的发射任务可能会遇到多重挫折，与其做出可能破坏整个计划的冒险决定，推迟发射更为谨慎。

在印度观察家研究基金会太空政策部门主管拉杰斯瓦里·皮莱·拉贾戈帕兰看来，即便发现细小疏漏，也不能赌运气。

【多重任务】

“月船2号”“奔月”路程大约38.4万公里，耗时大约47天。印度空间研究组织说，“月船2号”预期9月7日在月球南极区域着陆。

作为印度第二个月球探测器，“月船2号”耗费资金相当于大约1.4亿美元（约合9.6亿元人民币）。探测器由月球轨道飞行器、着陆器和月球车组成，收集水冰、岩石和土壤数据。

月球轨道飞行器将绕月飞行大约1年，拍摄月球表面的情形并研究月球大气的构成。着陆器能直接与地面控制中心以及轨道器和月球车通信，将搭载月球车在月球南极区域“软着陆”。月球车最大行驶路程500米，将收集月球图像和数据并回传。

2008年，印度首次发射月球探测器“月船1号”，做绕月飞行的同时释放探测器，在月球南极附近“硬着陆”，即撞击月球。

经由对“月船1号”所采集数据的分析，美国研究人员认定月球南极存在水冰。（王逸君）（新华社专特稿）

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