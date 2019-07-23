伊朗称英籍油轮船员安全 将依据规定调查该船

伊朗官员21日说，伊方所扣押一艘英国籍油轮上的船员安全，伊方将依据规定调查这艘油轮。

【“配合调查”】

伊朗港口与海事组织主管阿拉穆拉德·阿菲菲普尔告诉伊朗国家电视台记者，悬挂英国旗的油轮“史丹纳帝国”号现在在南部阿巴斯港，23名船员安全，身体状况良好。

阿菲菲普尔说，船员全都待在船上，伊方将满足他们的需求。

多家媒体报道，“史丹纳帝国”号有18名印度籍船员、3名俄罗斯籍船员、1名拉脱维亚籍船员和1名菲律宾籍船员。油轮运营方、位于瑞典的斯特纳布尔克公司在一份声明中说，这家企业准备向伊方正式提出探视船员的申请。印度、拉脱维亚和菲律宾政府说，正在与伊方接触，寻求船员获释。

伊朗方面19日扣押“史丹纳帝国”号。伊朗多家媒体20日报道，油轮通过扼守海湾的霍尔木兹海峡时，与一艘伊朗渔船相撞并造成损失，乃至“无视”渔船发出的求救信号。渔船因而向伊朗港口与海事组织报告，港口与海事组织随后向伊朗伊斯兰革命卫队通报，革命卫队指示“史丹纳帝国”号驶往阿巴斯港接受调查。

半官方的塔斯尼姆通讯社以消息人士为来源报道，“史丹纳帝国”号违反三项规定，分别是关闭全球卫星定位设备、经由出海峡的南线航道“逆行”进入海峡、无视革命卫队警告。

阿菲菲普尔21日说，伊方将依据规定调查这艘油轮，调查时间长短取决于“船员配合程度”和伊方“获取证据的速度”。

他说，伊方将尽最大努力，尽可能快地收集信息。

【“针锋相对”】

就伊方对扣押英籍油轮所作“解释”，英国方面不予接受。外交大臣杰里米·亨特指认伊方扣押油轮是为与英方“针锋相对”，缘由是英方先前扣押一艘涉伊朗油轮。

英方本月4日在海外领地直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧洲联盟对叙利亚的制裁。直布罗陀最高法院19日下令，延长扣押装载伊朗原油的油轮，期限30天。

伊方多次敦促英方释放“非法扣押”的油轮，说它遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。

英国外交部20日召见伊朗驻英国临时代办，亨特同一天与伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫通电话，敦促伊方尽快释放油轮。法国、德国和阿曼等国20日和21日先后呼吁伊方释放油轮，同时呼吁各方保持克制。

扎里夫20日在社交媒体“推特”写道，伊方保卫了海湾地区和霍尔木兹海峡的安全。他呼吁英方不要成为美国政府“经济恐怖主义”的“帮凶”。

美方去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁。“史丹纳帝国”号遭扣押后，美国总统唐纳德·特朗普说美方官员将与英方讨论这一事件。

英国最大反对党工党发言人理查德·伯根21日说，英方不应该成为美方“信使”。

他告诉英国天空新闻频道记者 ，英方不应“卷入一场冲突，像在伊拉克那样”。“我们可以扮演正面角色，为化解冲突、缓和局势和（挽救）核协议大声疾呼，但我们不想最终成为唐纳德·特朗普的信使或助手。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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