日修宪势力参院选举遇挫 不保三分之二以上议席

依据22日揭晓的日本国会参议院选举结果，首相安倍晋三领导的自由民主党与执政盟友公明党赢得124个改选议席中的71席，继续掌控参议院。

然而，执政联盟与在野的日本维新会等修宪势力未能保住参议院三分之二以上议席，为安倍明年修宪的打算增添难度。

【另寻支持】

依据共同社22日报道的选举最终结果，自民党获得57席，公明党获14席，合计超过改选议席半数，达到执政联盟先前制定的胜选目标。

加上没有改选的70席，自民党和公明党执政联盟现有141席，维持总计245个议席的多数地位。不过，修宪势力没有能赢得85席、只获81席，加上没有改选的79席，丧失参议院三分之二以上议席的“超级多数”地位。

依据修改后的日本《公职选举法》，参议院议席总数从原来242个增至248个。参议院每3年改选半数议席，本次选举后议席总数为245个，下次选举后将达到248个。

安倍原本希望明年修宪，需要国会参众两院三分之二以上议员支持，同时经由全体公民投票批准。执政联盟现在掌控众议院三分之二以上议席。

就参议院选举结果，安倍22日傍晚接受日本电视台采访时说，胜选说明民众希望就修宪展开辩论；尽管时机没有确定，但他希望在任期内某一阶段完成修宪任务。安倍的任期持续至2021年9月。

安倍向在野党喊话，说“希望在野党履行职责”，参与国会的修宪辩论。

共同社和路透社分析，安倍没有能锁定参议院三分之二以上多数，需要争取在野党支持，才有可能实现长久以来的修宪打算，但这一任务“艰巨”，原因包括国会众议院2021年以前将完成一次改选、日本社会对是否修宪分歧严重，执政联盟内不少公明党议员对修宪持审慎立场。

日本现行宪法1947年生效，迄今从未修改。安倍希望修改宪法第9条，即规定日本放弃发动战争权、放弃以武力解决国际争端和保有的武装力量只用于自卫等内容。

【投票率低】

日本媒体多项民意调查显示，不少民众担忧修宪让日本进一步卷入美国主导的冲突。民众在本次参议院选举中最关心的议题并非修宪，而是年金、消费税等民生议题。

本次选举经由选区选举和比例代表选举分别改选74席和50席，共370名候选人参选。

依据日本总务省数据，本次选区选举投票率仅为48.8%，为1995年以来最低；比例代表选举投票率为48.79%。路透社报道，投票率创第二次世界大战结束后、有记录以来第二低，说明民众感觉选举缺乏有吸引力的选项。

共同社报道，本次选举一大议题是关于政府打算今年10月把消费税率从8%上调至10%。执政联盟认为，有必要增加消费税率，以便为儿童护育提供资金支持。在野党则认为，提高消费税可能打击民众消费欲望。

另一大议题是随着老龄化加速，日本民众年金是否够用。日本金融厅6月初发布报告，估算依据现行年金制度，一对夫妇退休30年后、即大约95岁时，恐面临2000万日元（约合127万元人民币）年金缺口。政府拒绝接受报告，坚称年金基本能够支持民众退休生活。

安倍2012年起5次带领自民党赢得全国性选举，有望在11月成为在位时间最长的日本首相。他22日说“根本没想过”继续连任，但自民党干事长二阶俊博愿意支持安倍连任。

【小党趣闻】

在野党方面，最大在野党立宪民主党在这次选举中收获最丰，共9个议席投入改选，最终赢回17席。立宪民主党党首枝野幸男接受采访时说：“我们将创造条件，在下次众议院选举中为选民提供改革政府的选择。”

支持安倍修宪的日本维新会议席从7个升至10个；国民民主党和日本共产党的议席比改选前分别减少2个和1个。

共同社报道，在32个单议席选区选举中，自民党候选人赢得22个席位，在野党阵营赢得10席。

从演艺圈投身政坛、曾出演《大逃杀》等影视作品的山本太郎创建“令和新选组”，本次收获2个议席，但山本本人没有胜选。

曾在日本广播协会(NHK)供职的立花孝志先前创建“保护人民免受NHK侵害党”，经由比例代表选举获得1个议席。这一政党首要目标是废止NHK现行的订阅制度，改为按次收费。（海洋）（新华社专特稿）

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