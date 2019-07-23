不商量就停飞？埃及不满英国单方停飞开罗航班

英国航空公司没有与埃及民航管理部门磋商，20日单方面宣布暂停赴埃及首都开罗的航班，招致埃及方面不满。英国21日赶忙道歉，安抚埃及。

埃及民航部长尤尼斯·马斯里21日召见英国驻埃及大使杰弗里·亚当斯，就英航“没有与埃及有关部门磋商……单方面作出（停飞）决定”表达不满。

埃及民航部说，亚当斯向马斯里道歉，同时确认英航决定停飞“与埃及机场的安全措施没有关联”。英埃双方正在合作，“以尽快解决问题”。

英航宣布自20日起连续7天停飞赴开罗航班。德国汉莎航空公司从德国城市慕尼黑和法兰克福飞往开罗的两个航班20日取消，21日恢复。两家航空运营商没有解释原因，只是强调停飞“出于安全考虑”。

由于英航突然停飞，埃及民航部紧急部署埃及航空公司从21日起增加从开罗飞往英国首都伦敦的航班，以运送滞留旅客。

2015年10月31日，一架从埃及红海旅游胜地沙姆沙伊赫飞往俄罗斯城市圣彼得堡的客机起飞后不久遭遇炸弹袭击，在埃及西奈半岛坠毁，所载224人全部遇难。极端组织“伊斯兰国”宣称制造这起空难。

随后几年间，俄罗斯一度叫停往返埃及的航班；英国等多国停飞赴沙姆沙伊赫的航班，至今没有恢复。埃及旅游业遭受重创，后逐渐恢复；英国2018年赴埃及旅游人次回升至41.5万。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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