中国纺织品服装贸易展览会在纽约开幕

新华社纽约7月22日电（记者长远 王文）第二十届中国纺织品服装贸易展览会（纽约）22日在美国纽约开幕。

中国纺织工业联合会副会长、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会会长徐迎新在开幕致辞中说，2018年，中国纤维加工总量约5460万吨，占世界一半以上；中国纺织品服装出口额2767.3亿美元，占全球36%以上。中国纺织工业形成了全球体量最大、最完备的产业体系。

徐迎新表示，在中美贸易摩擦背景下，本届展览会如期举行对推动双方产业进一步合作具有深远意义。中美均是纺织品生产大国和消费大国，拥有重要的共同利益和合作空间，相信本届展览会能为中美产业合作注入更多正能量。

中国驻纽约总领馆经济商务参赞顾春芳说，20年来，中国纺织品服装贸易展览会（纽约）见证了中美纺织品服装贸易的飞跃式发展，也为中美双边经贸关系注入了活力。保持和发展平稳、健康的两国经贸合作关系是中美两国社会各界特别是工商界的心愿。

法兰克福展览公司执行董事德特勒夫·布劳恩说，作为全美最大的纺织服装面料展会，希望该展览会继续成为国际品牌商、零售商寻求采购机遇的首选平台。

此次展览会为期3天，由中国纺织工业联合会主办，中国国际贸易促进委员会纺织行业分会与法兰克福展览（美国）公司共同承办。来自17个国家和地区的800余家企业参展，其中中国参展商多达545家。

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