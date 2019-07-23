俄土外长就叙利亚局势通电话

新华社莫斯科7月22日电（记者李奥）俄罗斯外交部22日发表声明说，俄外长拉夫罗夫当天应邀与土耳其外长恰武什奥卢就叙利亚局势等问题进行了电话交谈。

声明说，两人就根据联合国安理会第2254号决议推动叙利亚冲突政治解决的情况进行了讨论。双方均表示希望叙宪法委员会尽快组建并启动工作。

声明说，俄土外长就伊德利卜冲突降级区局势交换了意见。双方均表示应协调反恐努力，以全面履行两国于2018年9月17日签署的《稳定伊德利卜冲突降级区备忘录》。此外，两国外长还讨论了双边关系问题。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的政府军与反政府武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一区域。

2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森本月10日说，他与叙利亚政府就宪法委员会等问题进行的讨论取得切实进展，已接近达成一致。

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