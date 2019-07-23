涉嫌抢劫杀害在埃塞俄比亚中国公民的5名嫌疑人落网

新华社亚的斯亚贝巴7月22日电（记者王守宝）记者22日从中国驻埃塞俄比亚大使馆获悉，涉嫌日前抢劫杀害在埃塞中国公民的5名嫌疑人已经全部落网。
本月14日，在埃塞俄比亚奥罗米亚州中国企业修建的一处工业园附近，某中资企业多名中方员工遭一伙持刀歹徒抢劫，1名中国公民不幸遇害身亡，数人受伤。
据中国驻埃塞俄比亚大使馆介绍，奥罗米亚州警方告知使馆，警方20日在该州抓获5名涉嫌参与抢劫杀害中国公民的嫌疑人。这5名嫌疑人已对犯罪事实供认不讳，作案凶器及抢劫赃物均被警方缴获。奥罗米亚州州长表示，将加强安保措施和警力，保护中资机构和人员，为投资者营造良好的安全环境。
中国驻埃塞俄比亚大使馆还说，将继续关注案件后续进展，并敦促埃塞方面依法严惩凶手。
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