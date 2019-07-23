美侦察机遭委战机尾随？委方：不得侵领空！

美国军方21日说，一架委内瑞拉战机在国际空域“挑衅性”尾随一架美军侦察机。美方所述细节遭委方驳斥。按照委方的说法，美方一架侦察机侵入委方领空，委方出动两架战机，把它“护送”出委方领空。

【美方：为啥挑衅我？】

美军南方司令部21日一份声明说，美国海军一架EP-3型电子侦察机19日遭委内瑞拉一架苏-30型战机“挑衅性”尾随，以致两架飞机“无法保持安全距离”。

美方拒绝披露事件发生的具体地点以及美军侦察机当时执行何种任务。美方声称，事发“国际空域”，委方战机尾随美军侦察机“相当长一段时间”，以致威胁到美方机组人员安全、妨碍EP-3侦察机执行任务。

美方还以苏-30是俄制战机为由，“顺带”谴责俄罗斯。美方一份声明说，这起空中险情表明“俄罗斯不负责任地向（尼古拉斯·）马杜罗政权提供军事支持”。

委内瑞拉总统马杜罗去年5月赢得连任，今年1月就职；反对派不予承认，反对派要员、全国代表大会主席胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”。

经挪威政府斡旋，委内瑞拉政府和反对派5月起开始对话，迄今没有就化解政治危机达成协议。

【委方：不得侵领空！】

委内瑞拉21日发布官方声明，所述细节与美方大相径庭。

委内瑞拉军方在声明中说，一架美军侦察机19日上午出现在委内瑞拉首都加拉加斯市中心附近的迈克蒂亚机场周边空域，委方随即出动两架战机，11时33分许拦截那架美军侦察机，“护送”它离开委方领空。

委方说，这架美国军机没有向委方空管部门报告自身行踪，以致对那片空域的其他飞机构成威胁。

最近几个月，美国不断采取经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段，试图施压马杜罗下台。空中险情发生当天、即19日，美国把委内瑞拉军方反间谍机构4名高级官员列入制裁名单。

委内瑞拉政府指认瓜伊多受美方操纵，认为美方意图推动委方政权更迭、以夺取委方自然资源。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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