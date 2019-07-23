驻巴基斯坦大使馆举行中国人民解放军建军92周年招待会

人民网伊斯兰堡7月22日（记者 丁雪真）22日，驻巴基斯坦大使馆在伊斯兰堡举行中国人民解放军建军92周年招待会，驻巴基斯坦大使姚敬、巴军参联会主席祖拜尔、巴三军近20名将领、巴政界、驻巴使团、在巴中资机构、华人华侨近600人出席了招待会。

祖拜尔在致辞中代表巴军队向中国人民解放军表示热烈祝贺和良好祝愿，称赞中国军队90余年来中不断进步发展、坚定服务人民并为地区和国际和平与稳定做出巨大贡献。祖拜尔表示，巴中友谊是巴外交和安全政策的基石，巴中关系因国家间、政府间、民众间、军队间交往这四大支柱而日益巩固。中巴两军高层交往、防务合作和训练合作提升了双方共同应对复杂局势和安全挑战的能力，也巩固了双方友谊和战略互信。

驻巴基斯坦大使馆武官陈文荣表示，中巴是全天候战略合作伙伴，两军合作逐年拓展，为深化两国关系发挥了重要作用。中方高度赞赏巴方在打击恐怖主义和维护中巴经济走廊安全方面所做努力，不管世界形势如何变化，中巴兄弟般的友谊不会改变。

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