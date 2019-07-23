国际原子能机构总干事天野之弥去世

人民网联合国7月22日电（记者 杨俊）国际原子能机构22日发表声明，对总干事天野之弥的逝世表示“深切的悲伤”。据报道，天野之弥于本月18日因病在原子能机构总部所在地维也纳去世，享年72岁。

来自日本的天野之弥自2009年起担任国际原子能机构总干事，是首位担任这一职务的亚洲人，在任期间曾深度参与伊朗核协议谈判，以及2011年日本福岛核事故的事后处理工作，并致力于推进朝鲜半岛无核化及核电站安全。

天野之弥于2017年开始第三个四年任期，原定将于2021年11月卸任，但此前有消息称，其自去年九月接受一次手术以来始终健康状况不佳，本已计划在2020年3月提前离任，并将于本周正式通知原子能机构理事会，以便35个成员国代表能有充足的时间选出继任者。

原子能机构理事会在声明中披露了天野之弥辞职信中的部分内容，他在信中说，“得益于成员国的支持和全体工作人员的努力，过去十年间，原子能机构在实现将‘原子用于和平与发展’的目标方面取得了切实的成果。我对这些成就感到自豪，并向成员国和全体员工表示感谢”。

天野之弥1947年出生于日本神奈川县，毕业于东京大学法学系。1972年进入日本外务省，历任驻美公使、日本常驻维也纳国际组织代表团代表，以及裁军与核能事务负责人等职，并曾参与1995年延长《不扩散核武器条约》、1996年《全面禁止核试验条约》和2001年《禁止生物武器公约》的谈判，在裁军、不扩散及核能政策方面拥有丰富的外交经验。

联合国秘书长古特雷斯通过社交媒体发表声明，对天野之弥去世的消息“深感悲伤”，表示天野之弥“对和平使用核能的杰出贡献，以及对多边主义的坚定支持，将被每一个曾有幸与他结识的人所铭记”。

联大主席埃斯皮诺萨也在社交媒体上表示，天野之弥“为推动实现一个更加安全的、无核化的世界付出了不懈的努力。他的宝贵遗产永远不会被遗忘”。

原子能机构定于22日下半旗致哀。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)