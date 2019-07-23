24国媒体记者探访新疆

|
中外媒体采访团记者在墨玉县职业技能教育培训中心采访拍摄。
|
美国广播公司高级制片人杰瑞·瓦格沙尔（前左二）与摄像师罗伯托·帕拉西奥斯（前左一）在乌鲁木齐新疆国际大巴扎拍摄。
|
土耳其《民族报》记者个格克汗·卡拉卡什（前右）在乌鲁木齐新疆国际大巴扎采访商户。
7月14日至22日，由国务院新闻办公室主办的中外媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动在新疆举行。
来自中国、美国、俄罗斯、意大利、沙特阿拉伯、土耳其、日本、伊朗等24个国家的记者赴新疆多地深入采访，与职业技能教育培训中心学员、伊斯兰教教职人员和各族群众面对面交流。多国记者对中国政府依法打击和预防恐怖主义、保护公民宗教信仰自由、保护少数民族传统文化、发展经济惠及民生等方面所做工作表示认可和赞许。
新华社记者 马 锴摄
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】
李家忠：如果时光倒流 相信我能干得更好 在李家忠近40年的外交生涯中，他曾四次被派到我国驻越南使馆工作，在那里度过了18个春秋。这半个多世纪以来，他见证了中越关系发展，将自己的青春和力量献给了中国外交事业。【详细】