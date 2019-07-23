24国媒体记者探访新疆

中外媒体采访团记者在墨玉县职业技能教育培训中心采访拍摄。

美国广播公司高级制片人杰瑞·瓦格沙尔（前左二）与摄像师罗伯托·帕拉西奥斯（前左一）在乌鲁木齐新疆国际大巴扎拍摄。

土耳其《民族报》记者个格克汗·卡拉卡什（前右）在乌鲁木齐新疆国际大巴扎采访商户。

7月14日至22日，由国务院新闻办公室主办的中外媒体“走进丝绸之路经济带核心区”主题采访活动在新疆举行。

来自中国、美国、俄罗斯、意大利、沙特阿拉伯、土耳其、日本、伊朗等24个国家的记者赴新疆多地深入采访，与职业技能教育培训中心学员、伊斯兰教教职人员和各族群众面对面交流。多国记者对中国政府依法打击和预防恐怖主义、保护公民宗教信仰自由、保护少数民族传统文化、发展经济惠及民生等方面所做工作表示认可和赞许。

新华社记者 马 锴摄

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)