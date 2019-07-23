冲绳民意拗不过美日同盟

7月17日，冲绳县政府向福冈高等法院那霸分院提起诉讼，要求日本中央政府停止边野古地区的填海造陆工程，搬离位于冲绳县宜野湾市的美空军普天间基地。冲绳地方政府与日本中央政府围绕美国军事基地搬迁产生的矛盾不断加剧。

近来冲突不断

据日本共同社报道，冲绳县政府17日对日本中央政府提出的诉讼中还包括对日本国土交通大臣石井启一的控诉。

报道称，去年8月，冲绳县政府以“地基脆弱”为由，宣布撤销边野古沿海地区填海造陆许可，叫停美国驻日军事基地新址海上施工。日本防卫省随即请求相关法律管辖部门国土交通省对冲绳县政府的这一行政决定进行审查。10月，日本国土交通大臣石井启一宣布暂停冲绳政府这一行政决定效力并下令重新施工。

此次诉讼认为，日本国土交通省是国家机构，国土交通大臣参与对地方政府的裁定违反了地方自治法。冲绳县知事玉城丹尼表示，防卫省冲绳县防卫局和国土交通省都是按照内阁的方针来执行填海工程的政府机构，“这就好比选手和裁判是同一个人，这样的裁决结果显然缺乏公正性。”

自2017年4月日本中央政府着手准备实施边野古填海及堤岸工程以来，搬迁计划遭到了冲绳民众激烈的抗议。目前，有关如何安置普天间军事基地的争议已引发了7起诉讼案件。

冲绳美军基地问题由来已久。冲绳县占地面积仅为日本国土的0.6%，但驻日美军74%的军事设施和半数以上的士兵驻扎在此。据县政府统计，冲绳县有2.58万名美军士兵以及1.9万名美军家属和美国公民。1995年，美军冲绳基地人员强奸当地少女，因日本无权审判，案子只能交予美国军事法庭审理。自此之后，冲绳民众反美驻军情绪日益高涨。

抗议效果甚微

冲绳抵制美军基地已不是一个新话题了，美军基地对当地居民生活造成的困扰是冲绳地方对其不满的根本原因。日常的军事演习带来的噪音污染和安全威胁都令附近的居民感到不安。

外交学院国际关系研究所教授周永生在接受本报采访时表示，美国坚持县内搬迁军事基地是造成冲绳县与中央政府长期处于拉锯战的症结所在。“美国坚持县内搬迁，认为冲绳县作为军事基地有不可替代的作用。而冲绳民众对此强烈反对，他们主张将该基地彻底迁出冲绳。”

冲绳地方近年来多次诉求无果，当地民众的抗议效果微乎其微。《现代日刊》杂志称，安倍政府不顾曾经做出的“充分考虑冲绳民众感受”的承诺，公然向冲绳县县民施压。在对待冲绳军事基地问题上，日本中央政府选择牺牲冲绳地方民意，以满足美国同盟的军事需求。

对此，周永生分析称：“虽然日本民众同情冲绳居民，但大多数人支持政府以美日同盟政策为主导。冲绳县250多万的人口数量也使冲绳民意对日本整体选民意见影响不大。”

上海社会科学院副研究员焦世新在接受本报采访时表示：“在安倍政府任内，日本极力加深与美国的合作交往，美日同盟得到很大发展。对安倍政府来说，维护美日同盟可以带来更大利益。”

诉讼之路漫漫

据日本共同社报道，今年4月，石井启一最终裁定冲绳县撤销边野古沿海地区填海造陆许可的做法不具行政效力。冲绳县随后向日本总务省第三方机构“国家地方纷争处理委员会”提出异议审查要求。6月，该委员会以被审查对象“与国家无关”为由不予受理。谈及冲绳县提出的法律诉求，周永生表示，这种地方对中央的起诉很难获得成功。

“冲绳按照地方法规和民意要求，以发布行政命令的方式要求停止基地建设，但是地方政府对此并不享有最终决定权。军事基地的搬迁问题是属于安全保障的重大问题，必须由中央政府来决定。”周永生说。

另有报道称，美国方面在此问题上态度强硬。美国驻日大使哈格蒂此前曾表示，搬迁至边野古是归还普天间机场的“唯一解决办法”。日本政府坚持美日同盟为第一国家战略的做法从未改变，冲绳民众的抵制并不会对美日同盟关系产生很大影响。

谈及未来日本中央政府会如何处理冲绳民众的抗议时，周永生认为，中央政府对冲绳的政策不会有本质上的改变。“日本政府将会继续支持美军基地在县内搬迁的政策不动摇，同时继续增加对冲绳县的政府补贴，支援当地经济发展，以此收买民心。”

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