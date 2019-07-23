中国大型装备“走出去”布局全球（开放谈）

中国大型装备，如铁路、核电、特高压，已经成为中国装备制造业“走出去”的名片，在全球市场稳定占领一席之地。

铁路方面，目前中国已经在非洲完成了非洲第一条电气化铁路亚吉铁路和蒙内铁路建设，并且正在承建中老铁路。核电方面，中国不仅技术成熟、稳定可靠，目前已经拥有模块化的建设能力，中国主导建设的核电站受到很多发展中国家青睐；不仅如此，中国核电项目也受到发达国家的青睐，2016年，中广核与法国电力集团合作承包英国新建核电项目，参股投资英国欣克利角C和赛兹韦尔C等项目。特高压输电作为世界级技术难题，被中国国家电网公司攻克，目前中国可以生产并出口高效、低耗且安全的特高压输电网，实现数千公里、千万千瓦级电力输送，支持远距离甚至跨境的输电，而全球很多地区，如南美和非洲等地，土地面积大，目前面临着电力远距离运输的问题，这也意味着中国的特高压输电有着广阔的海外市场前景。

大型装备“走出去”，不仅意味着在全球产业链和全球价值链的中高端有了更多中国制造品牌产品，还将带动更多中国技术和相关服务维修环节的出口。对国内，可以为中国大型装备产业发展提供空间，引领国内大型装备制造企业“走出去”，助力中国贸易强国建设；对国外，有利于发展中国家加快工业化进程，增加就业，促进经济和社会发展，实现互利共赢。

当前，中国大型装备出口，优势体现在多方面。首先，“一带一路”倡议已逐渐被世界大多数国家所接受。其次，中国是全球制造业第一大国，装备制造业经过多年积累，已形成比较健全的现代产业体系，拥有了较为完整的系统集成能力。再次，中国装备在国内桥梁、道路等基础设施建设方面，得到市场的充分检验，拥有较强的国际竞争力。第四，目前中国大型装备的在全球范围的竞争优势主要来自于整体性价比，这对亚非发展中国家很有吸引力，符合发展中国家对较低的采购、维护成本的期望。此外，近年来中国企业的国际化程度显著提高，在国外拥有大量的分支机构、研发中心、售后维修机构，可以更好地适应不同国家的市场环境、为用户提供周到的服务。

中国是全球第二大对外投资国。产能和装备制造合作是中国企业“走出去”非常重要的内容，未来大型装备制造业布局全球的潜力巨大。“走出去”，还要“走得好”。中国大型装备制造企业需要进一步通过增加研发投入、生产出符合国内外市场需要的的装备，要由产品“走出去”向产业技术、服务、资本相结合“走出去”转变，由价格等比较竞争优势向技术、品牌、质量、服务等为核心的综合竞争优势转变，提升综合实力。另一方面，装备企业也要全方位布局海外，特别是推动与“一带一路”国家的经贸合作。近年来，以工程总承包带动产业链上下游配套“走出去”的项目不断增多。不少工程机械、发电设备、航空制造等企业通过建立境外工业园、第三方市场合作，布局全球。跳出一对一的卖装备，而是做成套总包，应成为今后探索、努力的方向。

（作者系商务部国际贸易经济合作研究院区域经济合作研究中心主任、助理研究员）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)