外贸发展有韧劲有后劲（中国经济纵深谈⑦）

“国际市场风云变幻，我们货运量不减。”6月10日，深圳市鑫隆华国际货运代理有限公司5台满载着跨境电商平台30吨出口货物的车辆到达深圳国际快件运营中心海关监管区，几分钟后，深圳海关就给出了放行指令。

“现在几乎趟趟爆满。”7月12日，一列满载机械设备、汽车零件的“齐鲁号”班列从青岛口岸鸣笛出发，十余天后将抵达哈萨克斯坦。青岛多式联运海关监管中心的杜朝蓬介绍说，上半年该中心发出欧亚班列161列，同比增长78.9%。

盛夏时节，我国各大外贸口岸也热气腾腾。各地区各部门按照中央稳外贸的一系列部署，积极调整外贸结构，开拓新兴市场，提升经济效益，我国外贸出口总体平稳、稳中有进。

“要加快从贸易大国走向贸易强国，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间，积极扩大进口。”习近平总书记的重要论述，为推动外贸高质量发展指明了方向。

作为世界第二大经济体、第一大货物贸易出口国，我国的外贸形势怎么样？外部环境变化对外贸影响如何？外贸能否实现稳定增长？记者深入外贸一线进行了采访。

我国外贸规模稳、质量优、活力足，内生动力不断增强

货物贸易进出口总值14.67万亿元，同比增长3.9%；出口7.95万亿元，同比增长6.1%；贸易顺差1.23万亿元，扩大41.6%——上半年，我国外贸成绩可圈可点。

“分析上半年外贸数据可以看出，当前我国外贸规模稳、质量优、活力足，外贸高质量发展有序推进。”海关总署新闻发言人李魁文说。

——看规模，货物贸易稳中有进，出口增速在全球主要经济体中保持领先。

外贸稳不稳，数字最客观。

纵向比，2016年至2018年，当年上半年我国货物贸易进出口总值分别为11.13万亿元、13.14万亿元、14.12万亿元，其中出口分别为6.4万亿元、7.21万亿元、7.51万亿元。今年上半年，我国实现进出口总值14.67万亿元，出口7.95万亿元。对外贸易稳中有进的发展态势一目了然。

横向比，世界贸易组织日前发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。从各国外贸实绩看，今年一季度，德国货物贸易进出口总额同比下降4.4%，日本下降4.7%，韩国下降7.7%。在全球外贸大格局中，我国的外贸成绩单耀眼亮丽。

——看质量，外贸结构继续优化，高技术产品出口成为亮点。

据海关统计，上半年我国一般贸易进出口8.78万亿元，同比增长5.5%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.9个百分点。“与加工贸易相比，一般贸易的国内产业链长、附加值高。一般贸易出口比重提高，意味着我国外贸自主发展能力进一步增强。”李魁文说。

从商品品类看，上半年，我国机电产品出口4.63万亿元，同比增长5.3%，占我国外贸出口总值的58.2%。在汽车、机械设备、电器及电子产品等领域，我国出口产品的国际竞争力明显增强。

5年前，我国出口的小型客车平均每辆单价是8000美元，现在已超过1.2万美元。从最初出口到亚非拉等新兴市场，到如今开始向欧美国家迈进，中国车企已走向海外高端市场。

——看活力，外贸市场主体继续增加，内生动力持续释放。

海关数据显示，上半年我国有进出口实绩的民营企业33.6万家，同比增长8.5%。民营企业进出口6.12万亿元，增长11%，占我外贸总值的41.7%，比去年同期提高2.7个百分点，超过外商投资企业，成为我国外贸第一大主体。

“市场主体是外贸发展的重要支撑。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，随着民营企业外贸快速增长，市场主体活力将进一步提升，推动外贸发展的内生动力也将更加强劲。

面对外部环境变化，我国外贸稳得住

当前，全球经贸环境风云变幻，国际贸易保护主义、单边主义抬头，全球经贸风险和不确定性加剧，一些人对我国外贸前景担心加重……

“面对外部风险，我国外贸具备稳定增长的基础。”山东财经大学校长、教授赵忠秀认为，总体上看，我国外贸企业的生产体系和产能韧性足、生产效率高，满足世界市场需求的适应力强；与此同时，出口市场多元化等战略持续推进，企业抗风险能力明显提高。

——从市场黏性看，我国许多出口产品在国际市场上占有优势地位，短时间内很难被他国产品替代。抵御外部风险，我们有韧劲。

“中国生产的商品在全世界受到欢迎，靠的是综合性价比。”英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚说，同一种商品，在欧盟生产就比在中国生产成本高很多，而来自其他发展中国家的替代产品与中国商品相比在质量和性能上有差距。

比如，去年欧盟28国进口的电动自行车中，来自中国的比重占78%，高达93.2万辆。在手机、计算机、彩电、音响等主要消费电子产品领域，中国的产业配套、技术应用和产业服务能力全球领先。离开了“中国制造”，很难想象有哪个国家能填补这个巨大的市场份额。

——从抗压能力看，“中国制造”正朝“中国智造”转型，产品附加值提高，市场竞争力增强。抵御外部风险，我们有后劲。

“没有金刚钻，揽不来瓷器活。” 商务部研究院对外贸易研究所所长梁明表示，随着中国经济快速增长，特别是近几年经济结构加快转型，中国在全球产业链中的分工地位逐步向制造业上游跃升。根据经济合作与发展组织（OECD）测算，我国出口产品中的国内增加值比重已从加入WTO时的1/2上升到目前的2/3左右。很多企业打出人才引进、研发投入、工艺改造等“组合拳”，在全球同行业竞争中名列前茅。

——从市场格局看，我国外贸市场多元化取得新进展，企业有能力实现“西方不亮东方亮”。抵御外部风险，我们有闯劲。

据商务部统计，目前我国有230多个贸易伙伴，是130个贸易伙伴的前三大进口来源地、61个贸易伙伴的第一大进口来源地。今年上半年，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口4.24万亿元，增长9.7%，高出进出口整体增速5.8个百分点。

“‘一带一路’沿线国家市场空间大，出口增势猛。”广州轻出集团股份有限公司家居建材事务部负责人阮剑锋说，公司在中东、非洲、南美等地建立了10多个海外建材城，通过搭建采购平台、海外销售平台、服务平台等推动出口增长。广东省外贸部门发布的数据显示，今年一季度，全省进出口总额中有近1/4来自“一带一路”沿线国家。

基本面很稳定，政策面利好多，我国外贸仍将保持稳定增长

商务部相关负责人表示，尽管外部环境比较严峻、存在很大的不确定性，但同时也要看到，我国外贸发展仍存在诸多有利条件，保持稳定增长仍具有力支撑。

看基本面，我国各地各部门认真做好“六稳”工作，国民经济运行在合理区间。供给侧结构性改革深入推进，企业创新能力持续增强，外贸转方式、调结构、增效益取得积极进展。这为进一步推动出口增长奠定了基础。

看政策面，近期我国密集推出一系列扩大对外开放的举措，继续改善营商环境，外贸企业迎来众多政策“利好”。

——大规模减税降费，为外贸企业减负担，企业有了更多获得感。

今年，我国在去年减税降费的基础上实施更大规模的减税政策，制造业增值税税率降低3个百分点，交通、运输、建筑等行业税率降低1个百分点。

“电子专用纸带类产品适用增值税税率降低3%，预计今年生产成本可直接减少1044万元。”浙江洁美电子科技股份有限公司是一家外向型电子元器件制造企业，公司董事长方隽云表示，减税后公司将有更多资金用于研发，这无疑将增强公司的抗风险能力。

——进一步扩大开放，加快推进综合保税区、自贸试验区建设，出口按下“快进键”。

保税物流进出口是外贸发展新亮点。下一步，我国将进一步拓展综合保税区功能，推动保税区加工向高端产品、高附加值产品转型。与此同时，自贸试验区建设将立足区位优势和产业定位，探索差别化制度创新的协同发展路径，更好服务外贸企业。

“长飞光纤发展突飞猛进，出口贸易增长了70%。”长飞光纤光缆股份有限公司副总裁闫长鹍表示，自贸区高水平开放政策对出口的推动作用十分明显。

——深化“放管服”改革，提高贸易便利化水平，出口跑出“加速度”。

“电子申报、数据共享，点点鼠标就能放行，工作效率高了不少！”在宁波大榭海关物流监控指挥中心的监控大屏上，一列装满集装箱的火车正驶入海铁联运场站，海关关员王磊点击鼠标，系统就能自动识别箱号及相关数据，十几分钟就完成了通关手续。

目前，海关总署牵头继续推进口岸监管作业改革，进出口环节的监管证件已由86种减少到46种，货物通关时间压缩一半以上。国际贸易“单一窗口”已实现了与25个部委的系统对接和信息共享，业务覆盖了全国所有口岸。年底前，国际贸易“单一窗口”主要业务应用率将达到100%。

抵御外部风险，企业也在积极想办法、找出路

“从代工生产向自主品牌转变势在必行。”深圳康铭盛科技实业股份有限公司国际业务总经理安玉明表示，在全球市场需求放缓的大背景下，代工生产模式掌握不了主动权，如今公司自主品牌出口份额占比已从几年前的5%上升到20%。

展望全年，信心满怀。中国科学院预测科学研究中心发布的《2019年中国进出口及国际收支预测》报告测算，今年中国进出口总额约为5.1万亿美元，同比增长约7.9%；其中，出口额约为2.7万亿美元，同比增长约6.6%。在全球货物贸易持续低迷的背景下，我国外贸稳定增长有助于提振全球市场信心，成为全球贸易运行的“稳定器”。

“中国外贸发展是经历过风雨的。”商务部副部长王受文表示，在亚洲金融危机和国际金融危机期间，我国外贸曾经受过考验。如今，面对新的外部压力和挑战，我们要坚定不移做好自己的事，推动中国外贸稳中有进，实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 01 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)