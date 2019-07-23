美打着“宗教自由”幌子干涉别国内政必然失败

新华社北京7月22日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽22日在例行记者会上表示，美国成立“国际宗教自由联盟”是打着“宗教自由”的幌子干涉别国内政，必然归于失败。

有记者问：美方在举办第二届“促进宗教自由”部长级会议期间宣布，将与有关国家成立“国际宗教自由联盟”，捍卫宗教自由。中方对此有何评论？

耿爽表示，美方所作所为遭到全体中国人的强烈反对，日前，近百名新疆知识分子和宗教界人士联名致信美国国务卿蓬佩奥，对其发表涉疆不负责任言论表示强烈愤慨。7月19日，中国佛教协会、道教协会、伊斯兰教协会、天主教“一会一团”、基督教协会也对美方攻击中国民族宗教政策表示了强烈谴责。

他表示，事实上美方做法引起了很多国家的反感和反对，不少国家拒绝参会。印尼最大穆斯林组织负责人日前公开支持中国政府在新疆采取的政策，认为某些西方国家对中方的指责是出于政治目的，并不符合事实。

他说，继巴基斯坦、沙特等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，肯定中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果之后，近日又有多个国家加入了他们的行列，通过联署信函表达了对中国政府的支持。

“至于美方成立‘国际宗教自由联盟’，这不过是美国打着‘宗教自由’的幌子、推行自身价值观、干涉别国内政的工具而已，必然遭到世界上多数国家的反对，必然四处碰壁、归于失败。”耿爽说。

“我们奉劝美方尊重事实、摈弃偏见，不要再将宗教政治化、不要再亵渎宗教的圣名，不要再干涉他国内政，也不要再试图扮演什么‘世界警察’。”耿爽说。

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