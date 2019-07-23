共建一带一路，深化金融领域南南合作

第四届“发展中国家金融领袖研讨项目”日前在北京举行，来自联合国和16个发展中国家的21名学员参加。学员们在接受本报记者采访时表示，新中国成立70年取得的成就令人赞叹，中国在金融领域的实践和取得的成功经验值得借鉴。他们回国后将把在华学习到的知识运用到实践中，探索适合本国的发展道路，利用好共建“一带一路”机遇，深化南南合作。

“发展中国家金融领袖研讨项目”由清华大学五道口金融学院、南南合作金融中心和南南教育基金会共同主办，活动为期一周。该项目自2016年创办以来，吸引了来自亚洲、非洲、美洲、欧洲等60多个发展中国家和地区的近100名高级别金融机构高管、国际组织代表参与，成为南南合作中加强金融领域交流的一个重要平台。

清华大学五道口金融学院理事长吴晓灵说：“‘发展中国家金融领袖研讨项目’有助于推动发展中国家金融教育和金融知识的普及，分享中国经验，为南南国家培养金融领袖和人才。”课堂上，学员们聚精会神地聆听专家讲解，时而凝神思考、时而提笔记录。每到交流环节，学员们踊跃举手提问，希望从专家们的回答中探寻到中国经济发展的“秘诀”。

墨西哥财政和公共信贷部银行政策和储蓄司代理副司长克瑞蒂安告诉本报记者：“这次安排的课程内容丰富，具有很强的业务性和可操作性，为墨西哥进一步建立健全支付系统、改善银行监管提供了借鉴。”

哈萨克斯坦金融家协会主席叶乐娜表示：“中国是哈萨克斯坦的友好邻居和可靠朋友。中国已成为世界第二大经济体，我们要学习中国金融改革的成功经验。”她还尤其关注国际金融中心的发展模式：“中国政府高度重视金融风险管理，这对我们发展阿斯塔纳国际金融中心有很大借鉴意义。”

“一直以来，中国同世界其他国家保持良好合作。中国金融市场的发展和开放为特立尼达和多巴哥等国家带来了共赢。新中国成立70年来取得的成就令人赞叹，这说明中国的发展道路是正确的！”特立尼达和多巴哥公共行政和拨款委员会副主席拉克曼感慨道。

“中国仅用了几十年就完成了很多国家几百年走过的发展历程。作为世界上最大的发展中国家，中国的成功给其他发展中国家树立了榜样。”对于中国的发展成就，埃塞俄比亚财政和经济合作部国务部长顾问塔斯法耶由衷表示钦佩。

“上世纪90年代，我就去过中国广东。这次来华参加研讨会，发现中国的变化真是日新月异，发展速度之快令人无法想象。我看到中国城市的现代化程度很高，民众脸上总是洋溢着笑容。”多米尼加经济、计划和发展部经济和社会发展司司长伊曼纽尔细心观察中国的变化，对加强多中两国务实合作充满了期待：“2018年，多米尼加和中国正式建交，这是多米尼加外交历史上一个新的里程碑，我们期待与中国进一步深化合作。”

金融合作作为撬动各国共建“一带一路”的支点，也是开展政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通的重要支撑。在与亚投行的座谈会上，现场气氛热烈。“如何加入亚投行？”“我们已提交加入亚投行的申请，怎样才能加快审批？”“我们希望加大与亚投行的合作！”学员们对自己国家如何参与亚投行的合作项目表达了迫切愿望。

共建“一带一路”带来的互利共赢机遇充满了吸引力。叶乐娜说：“共建‘一带一路’对哈萨克斯坦具有特殊意义，哈中通过共建‘一带一路’实现互利共赢。哈中已商定51个重点合作项目，总金额近280亿美元，新增就业岗位2万个。我们期待今后与中国进一步深入合作。”

塔斯法耶说：“南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举。作为发展中国家，中国一直是南南合作的积极倡导者和重要参与者。中国提出的共建‘一带一路’为南南合作树立了典范。”

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 18 版）

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