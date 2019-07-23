日本推出可食用餐具减少塑料垃圾

最近，日本岐阜县高山市的一家店铺，因推出一款盛咖啡的可食用杯子而受到人们关注。消费者不仅可以享用美味的咖啡，喝完咖啡后还可把用饼干做成的杯子吃掉。该产品既环保又美味，一时间吸引了来自世界各地的游客纷纷尝试。

生产这种可食用杯子的丸繁制果公司来自爱知县。这家企业只有50名员工，原本以生产冰激凌甜筒为主，从2011年开始研发可以食用的餐具。此前，这家企业一年销售可食用餐具约3000件，随着人们环保意识不断增强，公司订单量逐年上升。仅在今年第一季度就收到了六七千件餐具的订单。

丸繁制果公司最初生产一种可食用托盘，主要用于在户外活动中盛装食物。2017年8月，公司推出一款以灯芯草为原料的可食用筷子。每一双筷子内含相当于一盘蔬菜沙拉的食物纤维量，颇受顾客欢迎。为了防止消费者不品尝就丢弃这些餐具，该企业在研发中努力使这些可食用餐具更加美味。比如，用鲜虾作为原材料来做成虾饼味道的餐具，还开发了洋葱、烤玉米等口味的盘子。

丸繁制果公司专务董事榊原胜彦在接受本报记者采访时表示，近年来，随着人们环保意识不断增强，公司的销售额不断增加。目前，可食用餐具的价格是塑料餐具的10倍，但相信随着销售规模扩大，价格能够逐步降低，也会有更多人愿意为环保多花一些钱。他表示，“可食用餐具”其实是食品，企业将严格按照日本相关法律标准来生产。“我们非常期待在中国市场发展，希望我们的产品能在中国得到更多认可。”

日本商家普遍存在商品过度包装问题，产生大量塑料垃圾。据统计，日本每年产生约940万吨塑料垃圾，人均产生的塑料垃圾世界排名第二。日本各界希望采取行之有效的措施减少塑料垃圾的产生。

龟冈市是京都府一个约有8.9万人口的小城市。去年12月，龟冈市决定在2021年3月底之前禁止市内所有零售店使用塑料袋。除了实现自带购物袋的比例要达到100%之外，还要求对家庭的塑料垃圾实现100%回收。龟冈市成为日本首个宣布全面禁用塑料袋的城市。北九州市也在今年的预算中列入数千万日元，用于推广使用植物原料制作的垃圾袋。

与此同时，日本企业根据各自的实际情况，通过研发环保产品等努力减少塑料垃圾污染。比如，日本不少餐馆已经将塑料吸管更换为以玉米为原材料的吸管；日本调味品企业味之素集团计划把一部分包装的主要原料由塑料改为可降解纸；日化企业花王公司近日也宣布，将在2030年之前把洗发水、护发素的塑料瓶升级为100%可循环利用的软塑料袋；方便面生产企业日清集团也将通过使用生物可降解塑料来减少塑料包装。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 18 版）

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