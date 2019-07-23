欧盟对亚马逊启动反垄断调查

欧盟委员会近日宣布已对美国电商巨头亚马逊启动反垄断调查，以评估亚马逊在使用其平台上独立零售商的敏感数据时是否违反欧盟竞争法。

欧委会在一份声明中说，亚马逊扮演着双重角色，一方面作为零售商在其网站上销售商品，另一方面为独立零售商提供销售平台。

声明说，欧盟对亚马逊的反垄断调查将主要集中在两个方面：一是亚马逊与其平台零售商达成的标准协议。该协议允许亚马逊自营零售业务分析和使用第三方卖家数据。欧委会将重点关注亚马逊作为零售商时搜集和使用这些数据如何影响与平台上其他零售商之间的竞争。

此外，欧委会还将调查亚马逊如何利用数据来选择“黄金购物车”赢家。

欧盟委员会负责竞争事务的委员玛格丽特·韦斯塔格当天在声明中说：“电子商务促进了零售竞争，带来了更多选择和更优价格。我们需要确保大型电商平台不会通过反竞争行为破坏这些好处。”

（据新华社布鲁塞尔电 记者田栋栋、王子辰）

德国成为欧洲最大电动车市场

汽车市场研究机构德国汽车管理中心日前发布研究报告称，德国2019年上半年在电动车销售数量上首次超越挪威，成为欧洲最大的电动车市场。

报告说，德国今年1月至6月共有4.8万辆电动车新完成注册，并被准许上路，数量较去年同期增长41%，超过挪威的4.4万辆。其中，主流的纯电动车和插电式混合动力汽车分别新增3.1万辆和1.65万辆。德国汽车总销量同期增长率为0.5%，相比而言电动车销量增长迅速，但电动车仍然只占德国汽车市场的2.6%，远远落后挪威电动车高达56.2%的市场占有率。

德国联邦机动车管理局最新数据显示，截至2019年初，德国电动车和各类混合动力汽车的保有量约为42万辆。德国最初计划在2020年实现100万辆电动车上路的目标，并出台资助电池研究、扩建充电桩、提供电动车购车补贴等一系列政策，但专家估计这一目标可能推迟实现。

（据新华社柏林电 记者张毅荣）

新加坡加强开展海平面研究

新加坡环境和水资源部部长马善高近日在第三届环境伙伴论坛上宣布，新加坡将设立新的气候研究部门，并在未来5年投入1000万新元（约合5000万元人民币）用于全国海平面研究计划。

马善高说，新加坡政府将在明年设立气候科学研究计划办公室，隶属于新加坡气候研究中心。该中心会在未来5年投入1000万新元用于今年早些时候提出的全国海平面研究计划，并于下月开始邀请新加坡各研究机构提交研究方案，展开跨部门合作，以制定新加坡全国气候科学研究总蓝图，提高新加坡应对气候变化的能力。

据了解，全国海平面研究计划将重点研究可能对新加坡产生重大影响的领域，包括海平面上升、气候变化对水资源的影响、气候变暖对人体健康和能源领域的影响等。

（据新华社新加坡电）

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)