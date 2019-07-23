“‘绿肺’让城市更健康”(他山之石)

图为巴黎街头一处市民自己栽种绿植装扮的房子。

本报记者 刘玲玲摄

■城市森林的建设要考虑到经济增长、社会包容和环境保护三者的关系。

■普通家庭的“小花园”也能组成城市的“大森林”。在巴黎，为建筑铺绿顶、穿绿色外套，既不占用额外空间，还增加了城市的绿化面积，又能涵养雨水、调节气温。

■公众的广泛参与为城市森林规划和建设丰富了思路。

时值盛夏，从高空俯瞰巴黎，茫茫绿色尽收眼底。尤其是绿植环绕或铺顶的建筑，成为巴黎的一道亮丽风景线。近年来，法国多个城市通过增加森林面积、保护森林资源、创新绿化方式等有效手段，调动社会各方力量积极参与，努力打造“城市森林”，让城市更加美丽、宜居、可持续发展。

保护与开发并举，完善城市“绿肺”功能

在巴黎老城区和拉德芳斯新区之间，郁郁葱葱的布洛涅森林公园里游人如织。这片面积达8.5平方公里的森林，享有巴黎“绿肺”之称，不仅是市民休闲放松的好去处，同时也是城市气候的有效调节器。走进布洛涅森林，纵横交错的林荫小路、多姿多彩的绿树红花、清新湿润的空气，让人心旷神怡。司汤达、巴尔扎克的小说中，梵高、马奈的绘画里，都有布洛涅森林。

布洛涅森林公园负责人菲利普·罗莱介绍说，布洛涅森林原为皇家狩猎和娱乐场所，1852年划归巴黎市管辖并向公众开放。这片森林和另一处的文森森林被称为巴黎的两个“绿肺”，也是巴黎最大的两块绿色空间。罗莱说：“园区根据树木生长规律和自然生态法则，通过调整横向结构和纵向层次，增加森林的生态功能和生态系统的稳定性。”

罗莱表示，改善城市绿色基础设施旨在提升居民的生活质量，“‘绿肺’让城市更健康”。城市森林的建设要考虑到经济增长、社会包容和环境保护三者的关系。“森林公园里不仅有繁茂的树林、人工湖，还有体育场、动物园等，形成一处集休闲、娱乐和运动等功能的综合场所。”

巴黎市政府为保护现有的森林资源作出不少努力。例如，市政府制作“树木报告”以记录树木发展情况，并为每一棵树建立档案和辨认卡片。布洛涅森林是巴黎的森林旅游胜地。为保持森林的完整性，修建花园环道时，市政部门特意将通过森林的隧道建于地下，形成了几条与森林衔接的“城市绿廊”。

为充分发挥树木在城市中的“碳汇”作用，巴黎市政府于2018年推出“新气候计划”，倡议2020年前在巴黎增加2万棵新树，城市森林的规模在逐渐增大。如今，在布洛涅森林和文森森林，生长着近30万棵不同种类的树木。园区还进一步扩大了草地的面积，使得森林和草地交叉融合、互为一体，不仅实现了生态系统的统一，也有利于景观同局部环境的协调。

创新绿化方式，人人都是“园丁”

在巴黎奥斯曼大道上的老佛爷百货大楼屋顶上，有一座“空中花园”。花园里种着150多种植物、蔬菜和水果，占地约502平方米。这座建立于2015年的“空中花园”，不仅是年产数吨圣女果、覆盆子的“小型农场”，更是巴黎绿色屋顶计划的重要组成部分。

巴黎市政府分管绿地规划的项目助理佩内洛普·高米特表示：“城市森林不仅在于大片成块的区域绿化，普通家庭的‘小花园’也能组成城市的‘大森林’。在巴黎，我们能随处看到形式多样、创意十足的绿化方式，每一种形式都有它的价值。”

2015年，法国政府出台新规，要求所有新建商业建筑必须使用绿色或光伏屋顶，并计划到2020年巴黎市区墙壁和屋顶的植被总面积达到100公顷。在高米特看来，为建筑铺绿顶、穿绿色外套，既不占用额外空间，还增加了城市的绿化面积，又能涵养雨水、调节气温。“绿色屋顶的使用年限比传统屋顶长2到3倍，还能起到缓和城市热岛效应、减少空气污染、为鸟类提供城市栖息地等作用。”高米特补充说。

2016年底，巴黎市政府通过法规，允许市民根据自己的创意增加绿色植被。凭政府颁发的“植物培育许可证”，市民可以在屋顶上培育植物、在建筑外墙上增加垂直绿化空间、在街道边增设花坛，甚至可以在城市空闲土地上种植蔬菜瓜果。申请成功后，市民可以获得装有用于绿化的土壤和种子的工具包，还能得到园艺工作者的专业指导。截至目前，政府与市民共同完成了1300多个绿化项目。热爱园艺的巴黎人，充分利用垂直绿化、屋顶绿化等方式为城市增加“绿意”。

巴黎市政府日前宣布，将在2020年底之前新建4座“城市森林”，横跨巴黎市政厅、歌剧院、里昂火车站、塞纳河畔等4处巴黎标志性地点。此外，政府还将对埃菲尔铁塔周边进行改造，使之成为散步休闲的大花园。政府希望到2030年，让绿植覆盖巴黎50%的城市空间。

全民参与规划，让城市拥抱森林

法国西部城市南特，曾是近现代法国重要的造船基地。在造船业没落，港口功能消退后，曾经被工业污染的痕迹却久未散去。自上世纪90年代起，南特加快了城市森林建设的步伐，努力实现城市的“绿色转型”。

南特市森林和生物多样性项目部主任克拉丽丝·帕亚尔说，南特西北部的谢兹纳森林原本是一片废弃的农田。在建造时，政府利用已有的草地景观，采用乔木、灌木、草本植物相结合的种植方法，重新引进水面、湿地，增加野生动物的栖息环境。如今，这片勃勃生长的森林已成为附近居民休闲娱乐的好去处，也为城市空气质量改善、创建绿色南特发挥了重要作用。

近些年，南特的绿化面积有了大幅增长。人均绿地面积为37平方米，每隔300米便有一个绿色休息区，每个生活小区附近500米之内就有一个公园。“城市生态环境的改变离不开市民的广泛参与。”帕亚尔说。

帕亚尔介绍，南特政府设有专门机构负责向公众展示城市森林方案进展，并接受咨询，所有参与者共同商讨和确定下一阶段方案。“我们用颜色的深浅来表示地块发展的可能性，颜色越深代表执行的可能性越大，我们也会综合各种因素和市民的意见，每三个月进行一次调整。”帕亚尔认为，公众的广泛参与为城市森林规划和建设丰富了思路。

“20—50年是一棵小树长大所需的时间，也是我们的项目发展壮大、开花结果所需的时间。城市森林是一个长期项目，需要我们从现在开始行动。”帕亚尔相信，只要脚踏实地去做，城市的绿色生态空间就会越来越多，越来越美。

建设城市森林是法国城市可持续发展规划的重要组成部分，越来越多的法国城市在考虑将更多的城市空间纳入城市森林计划。无论是里昂市政府旨在进一步扩大绿化面积的“垂直森林与生物多样性”计划，还是翁热市为楼房装点绿植的计划，得益于良好规划和市民的广泛参与，城市森林建设不仅为城市“降温”，同时也打造了更美好宜居的生活环境。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 18 版）

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