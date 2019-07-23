一带一路是中国送给世界的礼物

新华社北京7月22日电 （记者温馨）阿联酋经济部长曼苏里22日表示，“一带一路”为世界提供了一个与孤立和对峙截然不同的全新选择，是中国送给世界的礼物，阿方愿积极参与其中并发挥更大作用。

曼苏里当天在北京出席了由中国商务部和阿联酋经济部共同主办的中国—阿联酋商务论坛。他在论坛期间接受中方媒体采访时说，面对贸易保护主义和单边主义挑战，世界各国比任何时候都需要一个开放包容的国际合作平台。

“‘一带一路’倡议是用最佳方式将整个世界连接起来的伟大想法，有助于推动全球贸易和投资市场的融合发展。”他说，沿线国家和地区都将从中获益。

曼苏里说，阿中都坚定支持全球自由贸易和多边体制，反对贸易保护主义和单边主义，合作前景十分广阔。阿方愿积极参与“一带一路”建设并发挥更大作用，并探讨同中方开展第三方市场合作。

他表示，阿方愿扩大对华投资、能源供应和贸易规模，加强金融、产能、高新技术等领域交流合作，支持同中国公司开展合作，使阿中合作成为发展中国家的典范。

谈到5G技术，曼苏里说，阿联酋是全球首先将5G技术应用于商业领域的国家之一，这得益于该国在发展智慧城市方面的大步前进、基础设施的准备以及运营商的大量投资。

“5G是一项重大的技术创新，关乎今后许多先进技术的发展。”他表示，阿中两国企业将继续开展5G交流合作，分享创新成果，共享发展机遇，携手提高全球电信产业发展水平。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 08 版）

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