新加坡学者看好中国科创板

新华社新加坡7月22日电 （记者蔡蜀亚）中国科创板22日鸣锣开市。新加坡专家学者对此高度评价，认为设立科创板并试点注册制是中国资本市场改革的重要举措之一。

新加坡南洋理工大学公共管理研究生院院长刘宏认为，科创板将为未来经济发展提供新活力。

刘宏说，中国政府、民间和资本市场都非常关注科技创新，科创板的设立为科技创新提供了更大空间和更强推动力，也使资本来源更加多元化。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，科创板有利于中国加快金融改革，特别是资本市场改革，释放改革红利，促进中国科创企业快速发展，并探索未来在“一带一路”建设中的融资方式。

对于科创板的重要性和必要性，顾清扬表示，科技是中国重点发展领域之一，因此探索科技企业上市融资非常重要。科创板为科技企业拓宽融资渠道提供了便利，将支持中国科创企业更健康快速地发展。

他说，设立科创板并试点注册制是中国资本市场改革的重要举措之一，将为资本市场提供更广阔的空间，促使资本市场更便捷有效地运作。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 08 版）

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