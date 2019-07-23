第十五次中越两党理论研讨会在贵阳闭幕

本报贵阳7月22日电 （记者杨晔）以“中越两国社会主义现代化建设的规律”为主题的第十五次中越两党理论研讨会22日在贵州贵阳闭幕。

中国社科院党组成员、当代中国研究所所长姜辉和越南共产党中央理论委员会副主席范文灵分别致闭幕辞。双方表示，社会主义现代化建设是社会主义历史进程的必然趋势，是社会主义国家发展的必由之路，是顺利推进党和国家各项事业的重要保障。当前中越两国正处于建设社会主义现代化的重要时期，两国执政党分享带领各自国家发展取得的成功经验，系统研讨各自对领导本国社会主义现代化建设的规律性认识，具有重要意义。

中越两党理论研讨会是双方治党治国经验交流的重要平台，为中越两党探索走符合各自国情的发展道路提供智力支持，为巩固和发展中越全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 08 版）

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