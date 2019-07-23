“双边关系一定可以发展得更好”

横跨大同江的大同桥是朝鲜战争停战后，中国人民志愿军为朝鲜建设的第一座跨江大桥。

本报记者 莽九晨摄

应朝鲜外务省报道局邀请，中国新闻代表团一行10人日前访问了朝鲜。短短3天时间里，代表团听到的高频词，是“朝中友好进入前所未有的鼎盛时期”，感受最深的，是朝鲜各界对朝中传统友谊的珍视和对进入新时期的朝中友好合作关系的美好期盼。

今年6月，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行国事访问，引领中朝友谊开启新篇章。两党两国最高领导人对未来中朝关系进行了具体规划，一致同意以纪念中朝建交70周年为契机，拓展务实合作，深化友好交流，开展好媒体等领域交流合作，服务两国发展事业，增进两国人民福祉。此次中国新闻代表团访朝，正是两国新闻界落实两党两国最高领导人共识的具体行动。

“我们是倾注了感情在为习近平总书记表演”

习近平总书记访朝期间，朝方专门为访问精心排演了大型团体操和艺术表演《战无不胜的社会主义》，场面恢弘壮观，令人震撼。朝鲜三大乐团：国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团首次同台献艺，“爱我中华”等经典中文歌曲演唱等，都给中国观众留下了深刻印象。

访问期间，节目主创团队接受了中国记者采访。总导演金秀英告诉我们，接到为习近平总书记来访演出的任务，他们非常兴奋、激动和自豪。5万多名演员和群众参与，不到10天时间，就完成了这一鸿篇巨制。演出表现了无论是在共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的斗争中，还是在开展社会主义革命和建设事业中，两国人民都相互信赖、相互支持、相互帮助，结下了“历久弥坚金不换”的深厚友谊。回忆当时的排练和演出盛况，金秀英激动地说：“这么短的时间，这么多人参与，创造了我们演出史上的奇迹。我们是倾注了感情在为习近平总书记表演。”其他主创人员也回忆说，整个五一体育场乃至全国，都涌动着朝中友谊的“热风”，从幼儿园孩子到大学生，都为欢迎中国最高领导人到访进行表演而“感到特别自豪”。

妙香山国际友谊展览馆里，陈列着朝鲜领导人收到的国礼。其中第一号馆就是中国馆。2008年，时任国家副主席的习近平首次出访来到朝鲜赠送的礼物，就摆在最显眼地方。这里，不仅有访朝的中国领导人赠送的礼品，还有一些机构、个人赠送的礼品，如吉林省图书馆赠送的金日成在中国读书时阅读的《呐喊》中译本等书籍。讲解员韩珍玉说，这里收藏着来自100多个国家的礼品，其中中国馆最大，馆藏达6000多件，是朝鲜民众最喜欢的展馆。看过的人都说，他们深深体会到朝中友好不仅源于两国领导人的友谊传承，也深深扎根在两国人民心中。

“我们永远不会忘记英勇牺牲的中国人民志愿军烈士”

中朝友谊是用鲜血凝成的友谊。在三千里锦绣大地上，代表团成员一次次和心中“最可爱的人”零距离接触。平壤市内，看着横跨大同江的大同桥，我们眼前浮现的，是朝鲜战争停战后，志愿军为朝鲜建设第一座跨江大桥的情景。

牡丹峰侧，中朝友谊塔巍峨耸立。塔室内，朝鲜万寿台创作社艺术家创作的三幅巨幅油画，再现了两国军民并肩战斗的岁月。最令人动容的，是这里存放着中国人民志愿军部分烈士的名册。轻轻翻动着英烈簿：毛岸英、黄继光、邱少云、罗盛教……一个个熟悉的英烈名字跃然眼前，让我们满怀崇敬、泪盈于睫。正是他们，用自己鲜活的生命铺就了友谊之路、和平之路。

板门店，见证了中朝两国军民浴血奋战取得的历史性胜利，也是今天观察半岛局势的一扇窗口。访朝次日，代表团抵达这里。由于半岛局势缓和，这里剑拔弩张的气氛缓和许多。在当年停战谈判场所和停战协定签字场所，面对当年的谈判桌椅，担任讲解的朝鲜人民军黄敬明中校指着谈判桌北侧告诉我们“一个细节”：这是当年朝中谈判代表坐的位置，由于知道东方文化中坐北朝南代表的寓意，美国撮合的所谓“联合国军”代表很不情愿这种安排，但因在战场上不断失利，只好接受了这种安排。在接受记者采访时，黄敬明中校深情地说：“板门店停战协定是朝中两国军民并肩战斗取得胜利的结果。我们永远不会忘记这一点。”

从板门店驱车，我们来到开城中国人民志愿军烈士陵园。苍松翠柏掩映下，志愿军烈士埋骨之地庄严肃穆。在驻守当地的中国人民志愿军烈士褒扬处人员陪同下，我们向英烈献上鲜花和无尽的哀思。开城市人民英雄委员会负责陵园维护管理的金龙文先生告诉我们，尽管时间流逝，但来这里寻找烈士足迹的人从未断过。在志愿军入朝参战等重要时间节点，当地都会组织中小学生来祭扫志愿军烈士陵园。“我们永远不会忘记英勇牺牲的中国人民志愿军烈士。朝中友谊是用鲜血凝成的，非常珍贵。”

“媒体在增进朝中友谊方面发挥着重要的桥梁作用”

抵达当天，朝鲜外务省报道局局长赵英森两度与代表团交流。他表示，在习近平总书记对朝鲜进行国事访问后，“中国新闻代表团作为第一个访朝的中国官方代表团，充分说明媒体在增进朝中友谊方面发挥着重要的桥梁作用”。

在与劳动新闻等朝鲜三大媒体负责人交流时，大家深感在国际局势和中朝关系都发生历史性变化的今天，两党两国最高领导人的共识为媒体合作指明了方向，两国媒体加强合作正逢其时。媒体有责任利用多种形式教育民众，特别是年轻一代知道中朝友谊从哪里来，不忘初心，才能携手前行。

劳动新闻的同志告诉我们，朝鲜第一座外国领导人雕塑是坐落在咸镜南道首府咸兴市的兴南化肥厂的周恩来总理铜像，中国拍摄的一部关于毛岸英的电视剧也广受朝鲜民众欢迎。“继续促进朝中友好，让年轻一代牢记朝中友谊，媒体可以发挥更大作用。”朝中社的同志表示，去年以来，朝鲜媒体对中国的报道内容更加丰富，最近有很多关于中国政治、经济、体育方面的报道。代表团成员表示，希望有更多机会报道朝鲜的新战略路线取得的成就。

朝鲜外务省副相李吉成在与两国媒体代表及两国外交部新闻司官员交流时表示，中国新闻代表团来访，时机非常好，是朝中关系蓬勃发展的表现。“说句心里话，只要按照两国领导人达成的共识前进，双边关系一定可以发展得更好。”他希望两国媒体共同努力，把真实的朝鲜展现给世界。他特别对本报记者表示，在宣传朝中友好合作和促进两国传统友谊方面，党报更是负有不一般的责任，希望两国党报加强交流。

鸭绿江水源远流长，中朝友谊世代相传。几天来，无论走到哪里，和我们接触的朝鲜民众都不约而同地表示，要让朝中友谊世代传承。

结束访问，代表团坐火车返回丹东。我们邂逅很多中国游客，山水环绕、清洁美丽的朝鲜和两国间特殊的友谊让朝鲜之行给他们留下深刻印象。一名年轻的导游告诉我们，过去一年里，去朝鲜的中国游客明显增多，现在更是暴涨，“我每周都要带团去朝鲜”。国之交在于民相亲，而旅游是拉近民心的最有效方式之一。从朝鲜涌动的朝中友谊的“热风”，到中国民众的朝鲜旅游热，我们看到了深化两国之间牢不可破的传统友谊的坚实基础。

《 人民日报 》（ 2019年07月23日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)